EA SPORTS FC 26 accoglie Daniele De Rossi come nuovo “Eroe” UEFA Primetime

Un nuovo simbolo del calcio italiano entra ufficialmente nel mondo di EA SPORTS FC 26. Da oggi, 7 novembre, Daniele De Rossi è disponibile nel gioco come Eroe UEFA Primetime, un riconoscimento riservato ai campioni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio europeo.

L’ex centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, oggi allenatore del Genoa, rappresenta perfettamente lo spirito della campagna UEFA Primetime: ricordare i momenti leggendari che hanno definito la carriera di grandi calciatori e fatto sognare milioni di tifosi. Per i giocatori italiani e, in particolare, per i sostenitori romanisti, poter schierare virtualmente De Rossi è molto più di un semplice aggiornamento di gioco: è un omaggio a un leader, un simbolo di grinta, passione e appartenenza.

Conosciuto come “il condottiero”, De Rossi ha incarnato il cuore e l’anima della Roma per quasi vent’anni, totalizzando centinaia di presenze in giallorosso e più di 100 partite con la maglia azzurra, culminate con la conquista della Coppa del Mondo 2006. Il suo ingresso tra gli “Eroi” non è solo un tributo al giocatore, ma al valore umano e sportivo che ha rappresentato per un’intera generazione.

L’aggiunta di De Rossi si affianca a quelle di Míchel Salgado e Simone Laudehr, segnando un passo avanti importante nel modello di contenuti live di EA SPORTS FC 26. Per la prima volta, infatti, le carte Eroe vengono integrate direttamente nella rotazione stagionale, permettendo ai giocatori di sbloccare nuove leggende e celebrare i grandi del calcio nel corso dell’anno, con eventi dedicati e sfide speciali.

Un riconoscimento meritato per un campione autentico, che anche nel mondo virtuale continuerà a incarnare lo spirito del calcio vero: coraggio, lealtà e passione infinita per la maglia.

