EA SPORTS annuncia la fase 2026 delle FC Pro Leagues: oltre 1 milione di dollari in palio e accesso diretto al Mondiale

EA SPORTS ha presentato ufficialmente il calendario degli eventi partner per la FC Pro League Phase 2026, segnando l’avvio della corsa verso il FC Pro World Championship.

Con un montepremi complessivo superiore a 1.000.000 di dollari, la nuova fase riunirà i migliori giocatori del mondo e i club calcistici più riconoscibili del panorama reale.

Secondo Monica Dinsmore, responsabile esports di Electronic Arts, l’obiettivo è rafforzare il legame tra calcio tradizionale e competitivo virtuale:

“Queste collaborazioni dimostrano quanto gli esports aiutino i brand calcistici a raggiungere nuovi tifosi e confermano la credibilità che FC Pro si è guadagnato con club e leghe prestigiose.”

Club e leghe reali entrano in campo

Arrivata alla sua terza stagione, la FC Pro League continua ad ampliarsi coinvolgendo la nuova generazione di tifosi digitali. Tra i partner compaiono:

• Premier League

• LALIGA

• Bundesliga

• Serie A TIM

• CONMEBOL

• MLS

• eLigue 1 McDonald’s

e molte altre organizzazioni nazionali e regionali.

I giocatori avranno la possibilità di rappresentare i loro club preferiti sul campo virtuale, sfidandosi non solo per i trofei dei campionati domestici, ma anche per qualificarsi a due grandi eventi globali:

• la eChampions League (riservata all’Europa)

• il FC Pro World Championship, atto finale della stagione.

Eventi partner già annunciati

EA ha confermato le seguenti competizioni, con altre da aggiungere nel 2026:

CONMEBOL eLibertadores

eLigue 1 McDonald’s

eMLS

ePremier League

eSerie A Goleador

KPN eDivisie

LALIGA FC Pro

Virtual Bundesliga

eBotola

eFirst League

eLeague of Ireland

eLiga Georgia

eSerien

Esports A League

eSuperliga

eSüper Lig Türkiye

eUAE

Malta ePremier League

Orange eLeague

Una stagione decisiva

La sincronizzazione globale di questi programmi rende la FC Pro League Phase un periodo cruciale del calendario competitivo. Mentre i migliori talenti si affrontano a livello regionale, prenderanno forma sfide decisive, rivalità storiche e percorsi qualificazione che culmineranno nel Mondiale.

Giocatori da tenere d’occhio

Tra i nomi più attesi:

• Anders Vejrgang, ora in eSerie A

• Jafonso, subentrato al posto di Tekkz nel Manchester City campione in carica della ePremier League

• Manu Bachoore, campione del mondo FC Pro, impegnato in eLigue 1

Con un montepremi milionario, accesso diretto al Mondiale e le leghe calcistiche più importanti coinvolte, la stagione 2026 si preannuncia una delle più entusiasmanti e competitive di sempre per gli esports targati EA SPORTS.

