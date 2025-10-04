EA FC 26 Ultimate Team: Come guadagnare monete velocemente

EA FC 26 Ultimate Team - Stadiosport.it

In EA FC 26 Ultimate Team, le monete rappresentano la risorsa più importante: ti permettono di acquistare pacchetti, potenziare la rosa e prendere giocatori dal mercato trasferimenti. Giocando partite in Rivals o Squad Battles si guadagna qualcosa, ma se vuoi crescere più in fretta devi conoscere le strategie giuste per massimizzare i tuoi guadagni. Ecco tutti i metodi più efficaci.

Flipping dei giocatori sul mercato trasferimenti

Il cosiddetto “flipping” consiste nel comprare giocatori sottoprezzo e rivenderli con un margine di guadagno. La chiave è cercare carte oro rari o con overall alto, ma poco utilizzate nel meta, spesso richieste come fodder SBC.

Compra i giocatori al prezzo più basso possibile.

Rivendili subito a un prezzo leggermente più alto della media.

Anche un profitto minimo di 50–100 monete diventa enorme se moltiplicato per decine di operazioni: puoi arrivare facilmente a 10.000 monete al giorno solo dal mercato.

Vendere oggetti e consumabili

Molti sottovalutano l’importanza degli oggetti come maglie, stadi, palloni o tifo personalizzati. All’inizio del ciclo di gioco la domanda è altissima e puoi ottenere buoni guadagni vendendo subito ciò che non ti serve.

Evita di svenderli al quick sell: controlla i prezzi medi sul mercato.

Concentrati su oggetti rari o molto ricercati, che possono fruttare centinaia o migliaia di monete.

Metodo dei pacchetti bronzo

Un classico di Ultimate Team, ancora valido anche se meno redditizio rispetto al passato.

Compra pacchetti bronzo premium (750 monete).

(750 monete). Rivendi giocatori e oggetti utili per SBC o di nazionalità/leghe rare.

Alcuni allenatori o giocatori bronzo rari possono superare le 1.000 monete da soli.

Il trucco è avere pazienza e monitorare le SBC che, quando richiedono carte particolari, possono far salire alle stelle il valore di bronzi poco comuni.

Ricompense Squad Battles

Le Squad Battles non sono le modalità più divertenti, ma sono una fonte costante di monete e pacchetti scambiabili.

Gioca contro l’IA alla difficoltà più alta che ti permette di vincere facilmente (meglio con punteggi larghi tipo 5-0).

Più punti accumuli, migliori saranno i premi settimanali.

Una settimana di partite può garantirti circa 10.000 monete più pacchetti tradeable.

Dedica anche solo un’ora al giorno e otterrai un flusso costante di guadagni.

SBC con premi scambiabili

Le Squad Building Challenges (SBC) sono vere e proprie sfide rompicapo che premiano con pacchetti. Oggi la maggior parte è non scambiabile, quindi rischi di trovare giocatori inutilizzabili.

Concentrati su SBC come i Marquee Matchups , che danno ricompense scambiabili.

, che danno ricompense scambiabili. Con un po’ di fortuna puoi trovare carte molto preziose: alcuni giocatori venduti anche per oltre 100.000 monete.

Non garantisce sempre profitto, ma è un metodo a costo contenuto che può portare ottime sorprese.

Acquisto pacchetti con EA Sports FC Points

È il metodo più rapido ma anche il più rischioso, perché richiede denaro reale. Puoi acquistare punti FC e convertirli in pacchetti, sperando di trovare giocatori dal grande valore.

Se vuoi accumulare monete in EA FC 26 Ultimate Team senza spendere soldi reali, il metodo più sicuro è una combinazione di flipping sul mercato, SBC mirate e ricompense Squad Battles. Il resto (bronze pack method e pacchetti acquistati) può essere utile, ma dipende dalla tua fortuna e dal tempo che sei disposto a investire.

