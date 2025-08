EA FC 26 in arrivo, ma FIFA Rivals punta a sconvolgere il mercato

L’estate 2025 si conferma un periodo caldo per Electronic Arts, che si prepara al lancio del tanto atteso EA Sports FC 26, titolo di punta per il mercato calcistico. Ma quest’anno, oltre al solito entusiasmo, cresce anche la tensione: un nuovo gioco con licenza FIFA si sta rapidamente facendo spazio tra i fan e minaccia di erodere parte dell’enorme fetta di pubblico da sempre fedele a EA.

FC 26: novità importanti, gameplay sdoppiato e tante aspettative

EA ha mostrato le prime vere novità di gameplay di FC 26 proprio in questi giorni, svelando un sistema sdoppiato che offre due modalità distinte: una più arcade e veloce, pensata per il grande pubblico mobile e casual, e una più lenta e simulativa, dedicata agli appassionati di realismo e strategia.

Il titolo si presenta con basi solidissime, un comparto tecnico ulteriormente rifinito e nuove promesse legate alla personalizzazione, all’IA di squadra e alla modalità Ultimate Team. Eppure, il vero problema per EA potrebbe arrivare da una direzione inattesa.

FIFA Rivals: il nuovo gioco con licenza ufficiale FIFA conquista il mobile

Dal 12 giugno 2025, è infatti disponibile su Apple App Store e Google Play un nuovo titolo intitolato FIFA Rivals, sviluppato da Mythical Games, che ha già superato 1 milione di download in pochissime settimane.

Si tratta di un gioco PvP in tempo reale, in cui due giocatori si sfidano con le proprie squadre in match rapidi. Vincere significa ottenere ricompense gacha, tra cui moneta di gioco, carte potenziamento e nuovi calciatori da collezionare.

FIFA Rivals unisce il fascino del collezionismo digitale con la dinamicità delle partite online veloci, rendendolo perfetto per il pubblico mobile. Sebbene non sia un simulatore calcistico tradizionale come FC 26, è un prodotto con meccaniche moderne, forte appeal competitivo e licenza FIFA ufficiale, un dettaglio che EA ha perso nel 2022.

La concorrenza è reale: eFootball, UFL, Rematch e ora anche FIFA Rivals

Il panorama dei giochi calcistici si è notevolmente arricchito negli ultimi anni. Oltre al solito eFootball di Konami, stanno emergendo alternative come UFL e Rematch, titoli ancora in sviluppo ma già in grado di creare hype tra i giocatori. Con l’arrivo di FIFA Rivals, EA si trova ora di fronte a una competizione più agguerrita e variegata che mai, in grado di frammentare l’utenza e offrire esperienze alternative al calcio tradizionale.

Il 2025 sarà decisivo per il dominio videoludico del calcio

Tra EA FC 26 che vuole imporsi come standard del calcio simulativo e FIFA Rivals che spinge sull’innovazione e il modello mobile/gacha, il mercato si fa sempre più competitivo. EA dovrà alzare l’asticella non solo in termini di contenuti, ma anche nella fedeltà al brand, perché la vecchia egemonia non basta più a garantire il successo automatico.