EA FC 26: i 5 giocatori sotto l’84 OVR che rendono molto più del previsto

In un momento in cui le carte speciali sono diventate la normalità e le animazioni di alto profilo non sorprendeno più nessuno, è facile dimenticare che in EA FC 26 esistono ancora calciatori dal costo contenuto e con valutazioni apparentemente modeste che, una volta scesi in campo, offrono prestazioni nettamente superiori alle aspettative. Alcuni di loro sono considerati veri e propri segreti del gioco, capaci di competere con carte molto più blasonate pur restando sotto l’84 di valutazione.

Di seguito una selezione di cinque carte che rappresentano un rapporto qualità prezzo eccellente, con statistiche, stili di gioco e ruoli aggiornati.

1. Eduardo Camavinga – 83 (Centrocampista)

Prezzo attuale circa 1.400 crediti.

Statistiche principali: 80 Velocità, 68 Tiro, 81 Passaggi, 84 Dribbling, 78 Difesa, 80 Fisico.

Stili di gioco: Marcatura corta, Contrasto, Tecnica, Dominio fisico.

Ruoli: Regista arretrato, Centrocampista box to box, Centrocampista difensivo, Creatore di gioco, Terzino accentrato.

Camavinga è il miglior giocatore sotto l’84 della modalità. Raramente si trova una carta capace di unire tecnica, fisico, capacità difensive e mobilità come lui. Può ricoprire più ruoli, coprire ampie zone di campo e recuperare palloni con continuità. In fase offensiva è sorprendentemente incisivo, con inserimenti efficaci e conclusioni più precise del previsto. La sua versatilità e la vasta gamma di ruoli disponibili lo rendono un acquisto imprescindibile per qualsiasi rosa equilibrata.

2. Loïs Openda – 83 (Attaccante)

Prezzo attuale circa 3.000 crediti.

Statistiche principali: 95 Velocità, 81 Tiro, 69 Passaggi, 81 Dribbling, 31 Difesa, 80 Fisico.

Stili di gioco: Tiro a giro, Acrobazia, Tiro rasoterra potente, Scatto rapido, Accelerazione.

Ruolo: Finalizzatore.

Openda è devastante negli ultimi metri. Ha una rapidità straordinaria, ottima capacità di finalizzazione e un piede debole a quattro stelle che lo rende imprevedibile in area. Va impiegato per attaccare lo spazio e concludere rapidamente, perché non è ideale nel possesso palla stretto. Se utilizzato per ciò che sa fare meglio, diventa un realizzatore di altissimo livello.

3. Iñaki Williams – 83 (Attaccante o esterno destro)

Prezzo attuale tra 750 e 1.000 crediti.

Statistiche principali: 94 Velocità, 81 Tiro, 74 Passaggi, 80 Dribbling, 45 Difesa, 84 Fisico.

Stili di gioco: Tiro a giro, Tiro rasoterra potente, Tiro potente, Scatto rapido, Accelerazione.

Ruoli: Esterno offensivo, Attaccante interno, Falso nove.

Williams resta un incubo per chi gioca in difesa grazie alla sua accelerazione, ai tagli alle spalle del centrale e al fisico dominante. Nonostante un piede debole non ideale, la combinazione tra velocità, forza e buona varietà di stili offensivi lo rende una minaccia continua quando trova spazio per partire in progressione.

4. Micky van de Ven – 82 (Difensore centrale)

Prezzo attuale circa 40.000 crediti.

Statistiche principali: 90 Velocità, 49 Tiro, 64 Passaggi, 72 Dribbling, 82 Difesa, 80 Fisico.

Stili di gioco: Blocco, Scivolata.

Ruoli: Difensore centrale, Difensore impostato.

La sua grande forza è la velocità, che gli consente di recuperare praticamente chiunque. Nonostante pochi stili di gioco, resta uno dei difensori più efficaci sotto i 50.000 crediti. È ideale per chi cerca un centrale da usare come ultimo baluardo o in coppia con un difensore più fisico. Grazie alla sua valutazione, è anche un ottimo investimento per futuri potenziamenti dedicati al reparto arretrato.

5. Lucas Chevalier – 83 (Portiere)

Prezzo attuale tra 750 e 1.000 crediti.

Statistiche principali: 84 Tuffi, 79 Presa, 73 Rinvi, 86 Riflessi, 50 Velocità, 80 Posizionamento.

Stili di gioco: Gioco con i piedi, Uscite.

Ruolo: Portiere.

Chevalier è un estremo difensore affidabile anche per rose di livello medio alto. La combinazione tra riflessi, posizionamento e capacità nelle uscite lo rende una scelta perfetta per chi cerca sicurezza senza spendere troppo. È efficace sia tra i pali sia quando deve aggredire l’avversario in anticipo.

