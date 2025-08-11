EA FC 26 Closed Beta: date, novità e come ottenere il codice di accesso

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

La Closed Beta di EA FC 26 è pronta a partire e rappresenta una delle occasioni più attese dai fan per mettere le mani sul nuovo capitolo calcistico di Electronic Arts in anteprima. L’appuntamento ufficiale è già iniziata, con termine martedì 26 agosto 2025. Per circa due settimane e mezzo, un numero ristretto di giocatori selezionati potrà testare le innovazioni del gameplay, tra cui il ritorno dei tiri rasoterra e un Ultimate Team rinnovato, meno saturo di promozioni rispetto al passato.

Come ottenere un codice di accesso alla Closed Beta

La partecipazione è riservata esclusivamente a chi riceverà un codice di attivazione via email da EA. La selezione avviene in modo casuale, ma è possibile aumentare le probabilità adottando alcune accortezze. Per essere idonei, è fondamentale attivare le preferenze di comunicazione sul proprio account EA.

La procedura è semplice:

Accedere al sito ufficiale EA.

Entrare con le proprie credenziali.

Aprire la sezione Impostazioni Account .

. Cliccare su Preferenze di comunicazione .

. Attivare l’opzione “Inviami email sui prodotti, novità, eventi e promozioni di EA”.

Indicare le piattaforme di gioco preferite (PlayStation, Xbox, PC).

Salvare le modifiche.

Attenzione: questa impostazione è un requisito indispensabile, ma non garantisce automaticamente la ricezione del codice.

Quando vengono inviati i codici della Closed Beta

La distribuzione dei codici è già partita e proseguirà a ondate nei giorni successivi. EA invierà le email in maniera scaglionata, quindi è consigliato controllare con regolarità anche la cartella spam. Chi non riceverà il codice nella prima fase potrà comunque essere incluso nelle distribuzioni successive.

Modalità disponibili nella Beta

Come accaduto in passato, l’accesso alle modalità di gioco sarà limitato e assegnato casualmente. Tutti i partecipanti potranno provare il Kick-Off, mentre altre modalità saranno disponibili solo per alcuni utenti:

Career Mode

Ultimate Team

Clubs

Non sarà possibile scegliere le modalità: l’assegnazione avverrà in modo del tutto casuale. Le squadre presenti nella Beta non includeranno i trasferimenti del mercato estivo e le rose saranno quelle finali di EA FC 25.