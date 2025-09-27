EA FC 26 Carriera: le migliori promesse da acquistare in ogni ruolo

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

La modalità Carriera di EA FC 26 offre tante possibilità: si può scegliere una grande squadra con budget illimitato e costruire una dinastia vincente, oppure partire da un piccolo club e portarlo al successo con poche risorse. Qualunque sia la strada, un aspetto resta fondamentale: puntare sui giovani talenti. Acquistare i campioni di domani significa garantirsi colonne portanti per molte stagioni.

I migliori attaccanti sotto i 20 anni

Il protagonista assoluto è Endrick del Real Madrid: valutazione attuale 77 e potenziale fino a 91, destinato a diventare uno dei più forti al mondo. Alle sue spalle brillano Francesco Camarda del Lecce (65 → 87) e Mathys Tel del Tottenham (77 → 86). Da non sottovalutare anche Vitor Roque (fino a 85) e il giovanissimo Chido Obi del Manchester United, acquistabile a circa 1,5 milioni di sterline.

Le migliori ali del futuro

Qui il nome che spicca è Lamine Yamal del Barcellona: già con valutazione 89, può arrivare fino a 95, ma il costo supera i 100 milioni. Per chi cerca un affare, la scelta ideale è Rio Ngumoha del Liverpool: 17 anni, potenziale 88 e prezzo di soli 2,5 milioni. Ottime opportunità anche Estêvão del Chelsea e Désiré Doué del Paris Saint-Germain.

Centrocampisti da non perdere

Il più completo è João Neves del PSG (85 → 90), ma il prezzo è alto, circa 64 milioni. Una valida alternativa è il compagno Warren Zaïre-Emery (80 → 87) a 33 milioni. Per chi ha un budget ridotto ci sono veri gioielli come Jorthy Mokio dell’Ajax: costa meno di 1 milione ma ha un potenziale fino a 89. Anche Rodrigo Mora del Porto e Kenan Yıldız della Juventus sono prospetti di grande valore.

Difensori con il futuro assicurato

Il talento più interessante è Jorrel Hato del Chelsea (78 → 89), seguito da Dean Huijsen del Real Madrid (82 → 89). Tra le sorprese spiccano Finn Jeltsch dello Stoccarda e Luka Vušković dell’Amburgo: entrambi costano circa 4 milioni ma possono crescere fino a 87. Buone soluzioni anche Pau Cubarsí del Barcellona e Myles Lewis-Skelly dell’Arsenal.

Giovani portieri da seguire

In porta la crescita è più lenta, ma non mancano le occasioni. Il migliore è Guillaume Restes del Tolosa (78 → 86), sicuro e affidabile per molti anni. Ottima scelta anche Matthieu Epolo dello Standard Liegi (73 → 85). Per chi vuole spendere poco ci sono Dennis Seimen del Paderborn (66 → 84) e Lucca Brughmans del Genk, solo 17 anni e prezzo inferiore al milione.

Come far crescere le promesse

Per sviluppare al meglio i giovani è essenziale farli giocare con continuità: le prestazioni in campo incidono molto sulla loro crescita. Utile anche impostare piani di sviluppo mirati, scegliendo gli attributi da migliorare o cambiando ruolo in base alle esigenze della squadra. EA FC 26 introduce inoltre nuove funzioni per i vivai: tornei giovanili con sostituzioni, sfide dedicate e la possibilità di puntare tutto sull’Accademia con la modalità Rivoluzione Giovanile.

