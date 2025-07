EA FC 26 Beta: Tutto quello che devi sapere per provarlo in anteprima

La beta di EA FC 26 è in arrivo e rappresenta la prima occasione concreta per testare in anteprima il nuovo capitolo del celebre simulatore calcistico di EA Sports. Come ogni anno, solo un gruppo selezionato di utenti potrà accedere a questa fase iniziale, che permette di provare le nuove meccaniche di gioco e fornire feedback utili agli sviluppatori. Anche se si tratta di una versione non definitiva, partecipare alla beta è fondamentale per farsi un’idea delle novità in arrivo e vivere in anticipo l’esperienza del prossimo FC 26. Il tutto gratuitamente, ma solo se si è tra i fortunati scelti.

EA Sports FC 26 – Stadiosport.it

Come iscriversi alla beta di EA FC 26

Il processo per registrarsi alla beta è simile a quello adottato per le precedenti edizioni dei giochi EA. Ecco i passaggi dettagliati per candidarsi:

Accedi al tuo account EA sul sito ufficiale (ea.com).

sul sito ufficiale (ea.com). Clicca sull’ icona del profilo in alto a destra.

in alto a destra. Vai alla sezione “Abbonamenti e Iscrizioni” (Subscriptions and Memberships) .

. Attiva la partecipazione al programma EA Playtesting .

. Se disponibile, seleziona “EA FC 26” tra i titoli elencati.

Attenzione: se in passato hai già attivato il playtesting, non dovrai rifarlo.

Ma non basta candidarsi: per essere eleggibili bisogna soddisfare una serie di requisiti obbligatori, tra cui:

Accettare il contratto di partecipazione alla beta di EA FC 26.

di EA FC 26. Disporre di un abbonamento attivo a PlayStation Plus o Xbox Live .

. Avere una connessione a Internet stabile , indispensabile per giocare online.

, indispensabile per giocare online. Avere almeno 18 anni .

. Aver effettuato l’iscrizione al Community Playtesting sul sito EA.

sul sito EA. Aver giocato attivamente a EA FC 25.

Come in passato, la beta potrebbe essere limitata ad alcune regioni del mondo, ma EA non ha ancora chiarito se quest’anno verranno estesi i confini geografici. In ogni caso, la procedura per iscriversi non cambia.

Come funziona la beta: ricezione del codice e regole d’uso

Una volta completata con successo la registrazione e se verrai selezionato, riceverai un codice esclusivo via email. È fondamentale sapere che:

Il codice è legato al tuo indirizzo email EA registrato .

. Non può essere trasferito, regalato o venduto.

Ogni tentativo di vendere o acquistare codici viola i termini d’uso EA e può portare a ban o sanzioni.

La community è spesso vittima di truffe legate ai codici beta, per cui è vivamente sconsigliato cercare scorciatoie su siti o social: se non ricevi il codice, purtroppo non potrai accedere.

Infine, è importante ricordare che nessun progresso ottenuto durante la beta verrà trasferito alla versione finale del gioco. L’obiettivo è testare il gameplay, raccogliere feedback e ottimizzare il gioco prima del lancio ufficiale.