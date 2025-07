Dumfries offerto al Barça, ma il club dice no: c’è Koundé

Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe presto cambiare, ma non sarà al Barcellona. Il laterale destro dell’Inter è stato proposto dal suo agente Jorge Mendes al club catalano, ma secondo fonti vicine alla dirigenza, il Barça non sembra intenzionato ad approfondire la trattativa, almeno per il momento. Il motivo? Il club spagnolo punta tutto su Jules Koundé, già presente in rosa e in fase di rinnovo contrattuale.

La clausola da 25 milioni e il pressing del mercato

Il tempo stringe: fino al 31 luglio è attiva la clausola rescissoria inserita nel contratto di Dumfries, che consentirebbe al giocatore di lasciare l’Inter per 25 milioni di euro in un’unica soluzione. Una cifra che potrebbe far gola a diversi club europei, ma che per ora non ha ancora smosso l’interesse concreto di nessuna big.

Dumfries all’Inter: numeri, rendimento e ingaggio

Arrivato a Milano nell’estate del 2021 dal PSV Eindhoven per 14,25 milioni di euro, Dumfries ha collezionato finora 179 presenze ufficiali, realizzando 22 gol e fornendo 26 assist. In carriera in nerazzurro ha ricevuto 20 ammonizioni e 1 espulsione diretta. Lo scorso novembre 2024 ha rinnovato il contratto con l’Inter fino a giugno 2028, con uno stipendio da 4 milioni netti a stagione (circa 5,25 milioni lordi), sfruttando gli sgravi fiscali del Decreto Crescita.

Barcellona: fiducia a Koundé, stop a Dumfries

Il presidente Joan Laporta e la dirigenza blaugrana hanno preferito non affondare il colpo per Dumfries, concentrandosi sul rinnovo del francese Koundé, classe 1998, già fondamentale nella passata stagione. Il difensore ex Siviglia è in trattativa per il prolungamento del contratto fino al 2029, nonostante l’interesse di alcuni club di Premier League.

Il punto sul mercato dei terzini destri: Singo osservato speciale

Tra i profili alternativi in circolazione, anche il nome di Wilfried Singo, terzino ivoriano classe 2000 ex Torino oggi al Monaco, è attenzionato da club importanti come Milan e Galatasaray. Singo, come Koundé e Pavard, è in grado di giocare sia da esterno destro che da difensore centrale, caratteristica sempre più richiesta nel calcio moderno.

Conclusione

Con la clausola di Dumfries attiva fino al 31 luglio, l’Inter resta in attesa di possibili offerte concrete. Il Barcellona, per ora, ha deciso di confermare fiducia a Koundé, allontanando l’ipotesi di un trasferimento in blaugrana per l’olandese. Resta da vedere se, nei prossimi giorni, altri club decideranno di farsi avanti per l’esterno nerazzurro.