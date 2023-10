Dove vedere Verona-Napoli in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 21/10/2023

Dove vedere Verona-Napoli, partita valevole per la 9° Giornata di Serie A. Il match si giocherà sabato 21 ottobre 2023 alle 15:00. La partita sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Ad aprire la nona giornata di campionato è il Napoli che andrà in scena al Bentegodi di Verona. Gli azzurri devono riprendersi dalla brutta sconfitta in casa, dello scorso turno, per 3-1 contro la Fiorentina. La sosta per la Nazionale è stata davvero funesta per gli azzurri perché l’esonero di Rudi Garcia sembrava essere più vicino, tanto che Aurelio De Laurentiis aveva discusso con Antonio Conte.

Il no da parte dell’allenatore ex Inter, ha portato alla permanenza del tecnico francese che guiderà, per adesso, gli azzurri. Un’altra brutta sorpresa è arrivato dalla nazionale nigeriana perché Osimhen si è infortunato, nuovamente, e salterà diverse partite. Quindi il Napoli dovrà fare a meno del suo attaccante migliore.

Non naviga in acque migliori il Verona di Baroni che viene dalla sconfitta per 2-1 contro il Frosinone. Gli scaligeri erano partiti anche bene a inizio campionato (con due vittorie di seguito) ma ora stanno attraversando una crisi. Lo scorso anno la partita finì con un atteso 5-2 da parte degli azzurri con le reti di Lasagna ed Henry per i gialloblu e Kvarastkhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano per gli azzurri.

Dove vedere Verona-Napoli in diretta TV e streaming

Partita: Verona-Napoli

Verona-Napoli Data: 21 ottobre

21 ottobre Orario: 15:00

15:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Verona Napoli, match della 9ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Verona – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Verona – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Verona Napoli è a cura di Dario Mastroianni affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Verona-Napoli dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Verona-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Verona-Napoli, le ultimissime

Verona con il suo 3-4-2-1. Davanti a Montipò la difesa a tre con Magnani, Hien e Dawidowicz. A centrocampo i centrali Folorunsho e Hongla mentre sulle fasce Terracciano e Lazovic. Sulla trequarti il duo formato da Ngonge e Duda dietro l’unica punta Djuric.

4-3-3, invece, per il Napoli. Meret tra i pali e in difesa potrebbe ritornare Rrahmani, ex della partita, al fianco di Natan mentre sulle corsie laterali Di Lorenzo con Olivera. A centrocampo, chance per Cajuste, per via dell’infortunio di Anguissa, con Lobotka e Zielinski. A guidare l’attacco sarà Politano con Raspadori e Kvaratskhelia.

Verona-Napoli, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Duda; Djuric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.