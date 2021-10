Dove vedere Venezia-Fiorentina in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 18-10-2021

Dove vedere Venezia-Fiorentina, 8° Giornata di Serie A, Lunedì 18 Ottobre 2021 alle 20:45. Il match dello Stadio Pier Luigi Penzo sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e SKY.

L’ottava giornata di campionato di Serie A si concluderà il lunedì con l’intrigante testa coda tra il Venezia di Zanetti e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I lagunari sono poco al di sopra della zona retrocessione e, tutto sommato, il campionato che stanno conducendo è in linea con le aspettative e i 5 punti conquistati sono un bottino realistico per la potenzialità della squadra.

Il segreto sta nella difesa: tra le squadre che presenziano nella parte bassa della classifica, il Venezia è quella che ha subito meno gol e la solidità difensiva potrebbe essere accentuata ancor di più quando verrà inserito un giocatore come Sergio Romero in rosa.

Dall’altro canto, però, la squadra segna davvero poco ed è il peggior attacco del campionato. Francesco Forte non viene utilizzato più come in Serie B e Henry fino ad ora è stato abbastanza discontinuo in fase d’attacco.

La Fiorentina, invece, ha iniziato il campionato alla grande cedendo, più per inesperienza che per gioco, solo alle big del nostro campionato ovvero Roma, Inter e Napoli.

Italiano ha ridato vita alla squadra e il gioco proposto dai viola è molto efficace ma, nonostante ciò, la risonanza di una settimana davvero difficile potrebbe rendere la vita dei gigliati più complicata.

Sul campo, c’è stato l’infortunio del portiere polacco Dragowski che ne avrà per più di un mese, mentre sui tavoli delle trattative, è sfumata ufficialmente la possibilità di rinnovare il contratto a Vlahovic, messo sul mercato.

I Viola, oltre al serbo, hanno solo Kokorin come punta centrale e il russo è chiamato a dover essere responsabilizzato e utile alla rosa nonostante le qualità sembrino ben inferiori rispetto a quelle del serbo che, realisticamente, dovrà non pensare alla sua possibile cessione e aiutare i gigliati fino al termine della sua avventura.

Come vedere Venezia-Fiorentina in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Venezia-Fiorentina

: Venezia-Fiorentina Data : Lunedì 18 Ottobre 2021

: Lunedì 18 Ottobre 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito), Sky Calcio HD (canale 251), Sky Sport HD (canale 201)

: DAZN (app e sito), Sky Calcio HD (canale 251), Sky Sport HD (canale 201) Streaming: DAZN (app e sito), SkyGo (app)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Venezia di Paolo Zanetti e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il 18 Ottobre 2021, alle ore 20:45 sia sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console, che su SKY tramite il possesso di un abbonamento ai pacchetti “Sport” e “Calcio” o tramite l’APP, SkyGo.

Venezia-Fiorentina, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Venezia-Fiorentina

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Venezia-Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Venezia-Fiorentina

Il Venezia di Zanetti ospiterà i Viola con un 4-3-3 che prevede il ritorno in difesa di Molinaro dal primo minuto.

Dovrebbe partire dalla panchina il nuovo arrivato Sergio Romero con Maenpaa titolare tra i pali.

Il pacchetto difensivo sarà completato da Mazzocchi, Svoboda e Ceccaroni. A centrocampo, invece, spazio a Fiordilino, Crigoj e il giovane Busio, in gol nell’ultima giornata di campionato.

In attacco spazio alle due ali Okereke e Johnsen con Henry prima punta.

La Fiorentina di Italiano giocherà con un modulo speculare e dovrà fare a meno dell’infortunato Dragowski, sostituito da Terracciano, mentre in difesa non cambia nulla rispetto alle scorse uscite con Biraghi, Quarta, Milenkovic e Odriozola ad avere una maglia da titolare.

Duncan è favorito su Castrovilli e Pulgar favorito su Torreira con il solo Bonaventura sicuro al 100% del posto da titolare.

In avanti spazio a Callejon e Nico Gonzalez sulle fasce e, come prima punta nonostante la turbolenta settimana, dovrebbe esserci Vlahovic.

Le probabili formazioni di Venezia-Fiorentina

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Molinaro, Ceccaroni, Svoboda, Mazzocchi; Busio, Fiordilino, Crnigoj; Johnsen, Henry, Okereke.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Quarta, Milenkovic, Odriozola; Duncan, Pulgar, Bonaventura; Gonzalez, Vlahovic, Callejon.

Precedenti e statistiche di Venezia-Fiorentina

