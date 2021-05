Dove vedere Udinese-Juventus in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 02-05-2021

Dove vedere Udinese-Juventus, 34° giornata di Serie A, domenica 2 Maggio alle ore 18:00.La partita Udinese-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e streaming in esclusiva su Sky, Sky Go e Now Tv.

Domani alle ore 18:00 alla Dacia Arena di Udine l’Udinese ospita la Juventus in questo 34° turno di Serie A. I tre punti in palio domani sono pesantissimi: da un lato possono essere importanti per dare una spallata decisiva alla corsa salvezza, dall’altra servono per mantenere il quarto posto che vale la Champions League.

L’Udinese si trova a quota 39 punti e con i tre punti volerebbe a 42 punti, ottenendo un più che discreto margine sulla zona rossa considerate le gare complicate delle squadre che si trovano lì. La Juventus, invece, giocherà questa partita sapendo già il risultato del Milan e potrebbe ritrovarsi quinta.

I tre punti sono fondamentali per la squadra bianconera di Torino che non può proprio permettersi il lusso di perdere ulteriore terreno visto che davanti le altre corrono.

Le ultime sulle formazioni di Udinese e Juventus

Assenza pesante per Gotti che dovrà fare a meno di Musso in porta dopo il cartellino giallo rimediato dal giocatore contro il Benevento, oltre agli indisponibili Braaf, Deulofeu, Jajalo, Nestorovski e Pussetto. Sarà 3-5-1-1 per l’Udinese con Scuffet tra i pali, Becao, Nuytinck e Bonifazi a comporre la linea difensiva, a centrocampo De Paul, Walace ed Arslan saranno gli interni, mentre Molina e Stryger Larsen agiranno sugli esterni. In avanti spazio ad Okaka, con Pereyra ad agire alle sue spalle.

Pirlo dovrà fare a meno solo di Demiral, per il resto ha per la prima volta da inizio stagione molta abbondanza. Juventus che tornerà al 4-4-2 dopo l’esperimento fallimentare del 3-5-2 a Firenze con Szczesny in porta, De Ligt e Bonucci saranno i centrali di difesa con Danilo ed Alex Sandro ad agire sulle corsie laterali. A centrocampo Bentancur ed Arthur favoriti per partire dal 1′ minuto, mentre sull’esterno di sinistra si rivedrà Chiesa con Cuadrado a destra. In attacco Morata favorito su Dybala per partire al fianco di Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni di Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Luca Gotti

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Come vedere Udinese-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Udinese-Juventus

Udinese-Juventus Data: Domenica 2 Maggio

Domenica 2 Maggio Orario: 18:00

18:00 Canali TV: Sky Sport Serie A HD (canale 202), Sky Sport HD (canale 251)

Sky Sport Serie A HD (canale 202), Sky Sport HD (canale 251) Streaming: Sky Go (app) Now Tv (app e sito web)

La partita Udinese-Juventus, valevole per la 34° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Udinese-Juventus in diretta streaming live.

Infine, è possibile acquistare la partita su Now TV al prezzo di 9,99 €

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Udinese-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Udinese-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS

Precedenti e statistiche di Udinese-Juventus

I precedenti in casa friulana tra Udinese e Juventus sorridono alla formazione piemontese. I bianconeri si sono infatti imposti in 27 dei 49 confronti disputati contro i friulani ad Udine, mentre l’Udinese ha trovato solo 6 volte il successo, con in mezzo 16 pareggi.

Lo scorso anno, tuttavia, l’Udinese ha interrotto una striscia di nove partite interne senza vittorie battendo la Juventus 2-1 in rimonta. Prima di quel successo, infatti, l’ultima vittoria dell’Udinese in casa contro la Juventus risaliva al 2010.

In casa quest’anno l’Udinese ha un po’ deluso ottenendo solo 5 vittorie in 16 partite e conquistando 18 dei 48 punti disponibili. Sono arrivati poi 3 pareggi e ben 8 sconfitte, di cui tre consecutive nelle ultime tre partite contro Lazio, Torino e Cagliari, tutte per 3-0.

Fa molta fatica in trasferta la Juventus quest’anno, con i bianconeri che hanno collezionato solo 25 punti su 48. Lontano dallo Stadium appena 6 successi per la Juventus, con 7 pareggi e tre sconfitte, oltre ad aver vinto solo 1 delle ultime 7 trasferte.

Migliori Bookmakers AAMS