Dove vedere Ucraina-Italia in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 20/11/2023

La partita Ucraina-Italia del Nord si giocherà allo stadio “BayArena” di Leverkusen, lunedì 20 novembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai Uno, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Luciano Spalletti – Stadiosport.it

Dopo il successo per 5-2 contro la Macedonia del Nord, l’Italia è tornata ad essere padrona del suo destino nel Gruppo C, dove attualmente gli azzurri sono secondi dietro l’Inghilterra capolista a 13 punti a pari merito con l’Ucraina, sulla quale però la nazionale azzurra può contare di avere, almeno momentaneamente lo scontro diretto a proprio favore dopo il 2-1 casalingo dell’andata. Nel prossimo incontro in programma domani 20 novembre proprio contro gli ucraini, gli uomini di Spalletti saranno chiamati ad un’ultima grande prova del girone di qualificazioni, agli azzurri basterebbe di fatto anche un pareggio per assicurarsi un pass valido per i prossimi Europei, ma onde evitare scherzi del destino, la nazionale azzurra dovrà offrire una grande prestazione e puntare al successo.

Dall’altra parte, gli ucraini guidati dal tecnico Rebrov devono assolutamente vincere se vuole entrare a far parte delle squadre partecipanti al prossimo Europeo. Fin qui l’Ucraina ha totalizzato solamente due sconfitte nel Gruppo C, entrambe contro le prime due forze del girone come Inghilterra e Italia. Alla Nazionale gialloblù c’è da riconoscere inoltre il gran merito di aver affrontato di fatto tutte le gare del girone fuori casa, anche quella in programma domani contro gli azzurri che sarà di fatto determinante ai fini dell’accesso all’Europeo, proprio a causa degli eventi bellici che si stanno manifestando sul suolo ucraino si disputerà alla BayArena di Leverkusen in Germania. Agli uomini di Rebrov servirà mettere in campo tutte le proprie forze, nel tentativo di partecipare al proprio quarto Europeo consecutivo.

Dove vedere Ucraina-Italia del Nord in diretta Tv e Streaming

Partita : Ucraina-Italia

: Ucraina-Italia Data: 20 novembre

20 novembre Orario: 20:45

20:45 Diretta Tv : Rai 1

: Rai 1 Streaming: Rai Play

Ucraina-Italia verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai Uno. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio “BayArena” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Ucraina-Italia le ultimissime:

4-2-3-1 per il tecnico Rebrov che cercherà di sfruttare il dinamismo dei propri esterni d’attacco quali Mudryk e Tsygankov per cercare di mettere in difficoltà la retroguardia azzurra. Posizione classica, ma allo stesso tempo diversa da quella ricoperta con l’Arsenal per Zinchenko, che sarà incaricato insieme a Stepanenko di sorreggere la mediana ucrania. Davanti, come unica punta di riferimento e di peso, ci sarà Yaremchuk, incaricato di finalizzare le occasioni create.

Dall’altra parte Luciano Spalletti pensa a qualche cambi d’assetto, rispetto agli ultimi 11 scesi in campo contro la Macedonia del Nord. In difesa potrebbe tornare Di Lorenzo a destra nonostante la più che ottima prestazione collezionata da Darmian nell’ultimo uscita azzurra. Sulla fascia opposta imprescindibile, invece, Dimarco, mentre i centrali dovrebbero essere Gatti e Acerbi. A centrocampo l’unico cambio potrebbe essere quello di Frattesi che insidia Bonaventura per una maglia da titolare, al fianco di Jorginho e Barella. Davanti non ci dovrebbero essere rotazioni con il tridente Chiesa, Berardi Raspadori nuovamente confermato.

Ucraina-Italia le probabili formazioni:

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Mudryk, Sudakov, Tsygankov; Yaremchuk. Ct: Rebrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti