Dove vedere Torino-Roma in diretta Tv, streaming, formazioni ufficiali, 24.09.23

Il Torino di Juric ospita in casa la Roma di Mourinho nel posticipo della 5ª giornata del campionato di Serie A, lunedì 24 settembre ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Una classifica che non ti aspetti, vede un Torino con 7 punti in piena zona Europa davanti alla Roma che insegue a 4 punti. Squadra granata reduce da 2 vittorie consecutive grazie ad uno scatenato Radjionic cerca di mantenere la porta invariata davanti al proprio pubblico per la terza volta, cosa che non succedeva dai tempi di Walter Mazzarri.

La Roma dopo un avvio stentato in campionato, nell’ultimo turno si è sbloccata con un roboante 7-0 contro l’Empoli, grazie alla doppietta del rientrante Dybala e della prima rete giallorossa di Lukaku ed è reduce dalla trasferta vittoriosa in Europa League.

In terra piemontese Torino e Roma si sono affrontate 78 volte in Serie A: 33 vittorie granata, 27 pareggi e 18 vittorie giallorosse di cui 5 nelle ultime sei partite.

Torino-Roma: diretta tv e streaming

Torino-Roma, scenderanno in campo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico-Grande Torino e sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN e Sky (canale 214) e in streaming su Now e SkyGo.

Il match tra il Torino e la Roma, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A andrà in onda su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Alessandro Budel.

Torino-Roma, formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. All. Juric

https://x.com/TorinoFC_1906/status/1706001994270351407?s=20

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; El Shaarawy, Dybala; Lukaku. All. Mourinho

https://x.com/OfficialASRoma/status/1706003804749967737?s=20