Dove vedere Torino-Napoli in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 01-12-2024

Dove vedere Torino-Napoli, 14° Giornata di Serie A, Domenica 1 Dicembre 2024 alle 15:00. Il match dello Stadio Grande Torino tra i Granata e il Napoli sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

Guarda Torino-Napoli in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Torino-Napoli in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Torino-Napoli

: Torino-Napoli Data : Domenica 1 Dicembre 2024

: Domenica 1 Dicembre 2024 Orario : 15:00

: 15:00 Canali TV : DAZN (app e sito).

: DAZN (app e sito). Streaming: DAZN (app e sito).

Sarà possibile vedere la sfida tra il Torino di Paolo Vanoli e il Napoli di Antonio Conte, il 1 Dicembre 2024, alle ore 15:00 in diretta Tv su DAZN.

Su DAZN, la telecronaca di Torino-Napoli sarà affidata alla coppia Testoni-Giaccherini.

Per poter guardare la partita Torino Napoli in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione della Serie A.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Le ultime di Torino-Napoli

L’allenatore granata dovrebbe puntare ancora sulla coppia Adams-Sanabria, anche se scalpita Njie;

in difesa sono sicuri del posto Coco e Masina, mentre Walukiewicz è in vantaggio per chiudere il terzetto;

sugli esterni si candidano Pedersen e Vojvoda.

L’allenatore salentino pare intenzionato a confermare il blocco degli 11 fedelissimi anche per la trasferta di Torino: al centro dell’attacco ci sarà Lukaku, con Politano e Kvara ai lati;

in cabina di regia toccherà a Lobotka;

a sinistra, sulla fase difensiva, spazio ancora a Olivera

Le probabili formazioni di Torino-Napoli

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineits, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.