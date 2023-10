Dove vedere Torino-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 20-10-2023

La partita si giocherà allo stadio “Olimpico” di Torino, sabato 20 ottobre alle ore 18:00. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Simone Inzaghi è pronto a rilanciare la propria Inter in campionato dopo aver lasciato con un amaro pareggio collezionato nell’ultima gara del pre sosta contro il Bologna per 2-2. Sui nerazzurri gravano le dichiarazioni di inizio stagione da parte della dirigenza e dello stesso tecnico, secondo le quali l’intento principale dell’Inter di quest’anno sia ritornare ad alzare lo scudetto a distanza di due anni e conquistare finalmente la seconda stella. C’è da dire però che i vecchi fantasmi nerazzurri, già presenti la scorsa stagione iniziano a farsi sentire, la vittoria risicata contro l’Empoli ed un solo punto racimolato in due gare tra Sassuolo e Bologna iniziano a mettere la dovuta pressione al gruppo nerazzurro. Adesso la patata bollente passerà allo stesso Inzaghi, il quale dovrà essere bravo a scacciare brutti pensieri già dal prossimo impegno pomeridiano di sabato prossimo nella trasferta ostica contro il Torino.

Dall’altra parte i granata, capitanati da Ivan Juric, questi ultimi mancano all’appello con la vittoria già dalle ultime quattro uscite nelle quali hanno ottenuto solamente 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Torino, nonostante abbia condotto un calciomercato propriamente mirato sui profili designati dal proprio allenatore come Zapata, Bellanova, Lazaro e Tameze, non è riuscito a partire con la marcia sperata in questo primo quarto di campionato. I granata hanno, infatti, totalizzato solamente 9 punti in 8 gare disputate, restando attualmente ancorate al 14esimo posto in classifica. Urge, dunque, una risposta immediata da parte del gruppo e dello stesso allenatore che vorranno farsi trovare pronti quando arriveranno i nerazzurri che vantano il miglior attacco del campionato.

Torino-Inter sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Torino-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Torino-Inter le ultimissime:

Nei granata Juric si affiderà al solito 3-4-2-1, ma dovrà fare ancora a meno di Buongiorno in difesa, quindi a comporre il comparto arretrato ci saranno Saznov, Schuurs e Rodirigurz. Sulle corsie di centrocampo agiranno proprio due ex nerazzurri come Bellanova a destra e Lazaro sulla fascia opposta. Davanti Seck e Vlasic avranno il compito di accompagnare la manovra offensiva alle spalle di Zapata.

Tra le fila interiste, invece, Inzaghi si presenterà quasi a specchio con l’oramai consuetudinario 3-5-2. In difesa scalpita per una maglia da titolare De Vrij che resta in serio ballottaggio con Acerbi per una maglia da titolare, mentre i due braccetti saranno Pavard e Bastoni. Sugli esterni dovrebbero agire ancora Dumfries e Dimarco, con Frattesi, Mkhitaryan e Calhanoglu in mezzo al campo. Davanti difficilmente ci saranno rotazioni con Martinez e Thuram coppia inamovibile.

Torino-Inter probabili formazioni:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata. All. Ivan Juric

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi