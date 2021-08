Dove vedere Torino – Atalanta in Diretta TV e Streaming 21-08-2021 ore 20:45

Dove vedere Torino – Atalanta, 1° Giornata di Serie A, sabato 21 agosto alle ore 20:45. La partita tra Torino e Atalanta sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Il Torino del nuovo allenatore Juric sfida l’Atalanta del “maestro” Gasperini 1° Giornata di Serie A sabato 21 agosto alle 20:45 allo Stadio Olimpico “Grande Torino”.

L’Atalanta di Gasperini ha chiuso la scorsa stagione al 3° posto dietro a Inter e Milan e davanti alla Juventus e punta ad una nuova stagione al vertice e da protagonista.

Dopo essere arrivata al terzo posto per 3 stagioni consecutive Gasperini punta ad alzare ancora l’asticella con la sua Atalanta e vuole confermarsi tra le big del campionato di Serie A.

Il Torino invece è riuscito a salvarsi in extremis chiudendo al quartultimo posto.

Anche l’anno scorso le due squadre si sono affrontate alla prima giornata e l’Atalanta vinse 4 a 2 con i gol di Gosens, Hateboer e la doppietta del Papu Gomez. Il gol della bandiera per il Toro era stato segnato da Belotti.

Dove vedere Torino – Atalanta in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Torino – Atalanta

Torino – Atalanta Data: Sabato 21 Agosto

Sabato 21 Agosto Orario: 20:45

20:45 Canali TV: – DAZN con Smart Tv o canale 409 del Digitale terrestre

– DAZN con Smart Tv o canale 409 del Digitale terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Guarda Torino – Atalanta in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

La partita Torino – Atalanta, valida per la 1° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e DAZN.

La Telecronaca di Torino Atalanta su Dazn è a cura di Riccardo Mancini con commento tecnico di Massimo Donati.



Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita Torino Atalanta in Diretta Streaming su Smart TV o su PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito web della piattaforma DAZN.

Si potrà guardare Torino Atalanta in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Guarda tutte le partite di Serie A 2021-2022 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Probabili Formazioni di Torino – Atalanta:

Juric schiera il suo Tocon ilcon Milinkovic in porta e linea difensiva a 3 formata da Izzo, Bremer e Rodriguez. A centrocampo ci sono Mandragora e Rincon al centro con Singo a destra e Aina e sinistra- In attacco Sanabria punta centrale supportato da Pjaca e Lukic.

Gasperini schiera la sua Atalanta con il solito 3-4-3 con Musso in porta e difesa a 3 formata da Demiral, Palomino e Djimsiti. A centrocampo ci sono Pessina e Pasalic al centro con Maehle a destra e Gosens a sinistra. In attacco il tridente formato da Muriel, Ilicic e Miranchuk.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Rincon, Aina; Lukic, Pjaca; Sanabria.

A disp.: Berisha, Gemello, Djidji, Vojvoda, Buongiorno, Segre, Baselli, Rauti, Verdi, Warming, Linetty, Belotti. All. Juric

Indisponibili: Ansaldi, Millico, Zaza

ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pessina, Pasalic, Gosens; Ilicic, Muriel, Miranchuk.

A disp.: Sportiello, Rossi, Sutalo, Lovato, Gius, Pezzella, Da Riva, Malinovskyi, Scalvini, Lammers, Piccoli. All. Gasperini

Indisponibili: Hateboer, Zapata. Squalificati: Del Prato, De Roon, Freuler, Toloi

Arbitro: Chiffi di Padova

Precedenti e Statistiche di Torino Atalanta:

Il Torino ha perso due dei 3 precedenti giocati contro l’Atalanta in Serie A.

Nel gennaio 2020 il Toro ha subito un netto 7 a 0 in casa contro i bergamaschi ed è stata anche la sconfitta interna più sonora rimediata nella sua storia in Serie A.

L’anno scorso alla 1° Giornata del campionato di Serie A 2020-2021 l’Atalanta vinse a Torino 4 a 2 con i gol di Anche l’anno scorso le due squadre si sono affrontate alla prima giornata e l’Atalanta vinse 4 a 2 con i gol di Gosens, Hateboer e la doppietta del Papu Gomez. Il gol della bandiera per il Toro era stato segnato da Belotti.

Migliori Bookmakers AAMS