Dove vedere Sporting Lisbona- Atalanta in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 05-10-2023

La partita si giocherà stadio “Alvalade” di Lisbona, giovedì 5 ottobre, alle ore 18:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Dopo il primo successo in trasferta in casa dello Sturm Graz per 1-2, lo Sporting tenterà di metter mano sul bottino pieno anche nella prossima gara del Gruppo D contro l’Atalanta. I portoghesi allenati dal tecnico Amorim sono infatti reduci da un periodo di forma strabiliante, impreziosito da ben 3 vittorie e un pareggio nelle ultime quattro uscite di campionato, con tanto di primo posto in solitudine nella Liga portoghese. Tra i giocatori da tenere d’occhio ci saranno sicuramente i due riferimenti offensivi come Paulinho e Gyokeres, autori di già cinque reti a testa in sole sette gare disputate.

Dall’altra parte l’Atalanta di Giampiero Gasperini, anch’essa derivante da un primo successo ottenuto nella prima gara del girone contro i polacchi del Rankow per 2-0. Gli atalantini sembrano esser tornati quelli di qualche stagione fa, ad attestarlo c’è un ottimo avvio di stagione con già ben 13 punti messi in cassaforte. La Dea avrà sicuramente tra i propri obiettivi primari quello di riuscire ad imporsi nel Gruppo D, per riuscire quantomeno a strappare un pass per lo step successivo della competizione e per farlo si affiderà ancora una volta alle giocate di De Ketelare e Lookman.

Partita: Sporting Lisbona-Atalanta

Data: 5 ottobre

Orario: 18:45

Diretta Tv: Sky

Streaming: Now Tv, Dazn e SkyGo

Sporting Lisbona-Atalanta sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Sporting Lisbona-Atalanta potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Sporting Lisbona-Atalanta le ultimissime:

Nei portoghesi Amorim ripartirà dal consuetudinario 3-4-3 con Coates, Inacio e Diomande a difesa. In mezzo al campo Morita e l’ex Lecce Hjulmand, con Esagio e Santos ai lati. Davanti Goncalves ed Edwards a supporto di Gyokeres.

Nella Dea è probabile che Gasperini decida di modificare qualcosa rispetto all’assetto tattico vistosi contro la Juventus. In porta Carnesecchi dovrebbe scalzare Musso, mentre in difesa dovrebbe rivedersi Kolasinac al posto di Djimsiti, con Scalvini spostato centrale. Sulla corsia di sinistra potrebbe rivedersi Bakker, entrato molto bene negli ultimi minuti contro la Juventus, sul lato opposto, invece, si candida ad una maglia da titolare Hateboer. Davanti Koopmeiners agirà alle spalle di Lookman e De Ketelare.

Sporting Lisbona-Atalanta Probabili Formazioni

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Adan; Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio; Hjulmand, Morita; Santos, Edward, Gonçalves; Paulinho Allenatore: Rúben Amorim



Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini