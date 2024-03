Dove vedere Sporting-Atalanta in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 06-03-2024

La partita Sporting-Atalanta si giocherà allo stadio “Josè Alvalade” di Lisbona, mercoledì 5 marzo alle ore 18:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Dove vedere Sporting-Atalanta, partita valevole per la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Dopo essersi affrontate nel corso della fase a gironi, Sporting e Atalanta dovranno tornare a sfidarsi ancora una volta nella fase degli ottavi di finale di Europa League.

I portoghesi sono stati i coprotagonisti del Gruppo D di Europa League, dove la squadra allenata dal tecnico Amorim è riuscita a qualificarsi come seconda classificata con 11 punti totalizzati in 6 match, proprio alle spalle dell’Atalanta. In virtù proprio del doppio confronto andato in scena lo scorso novembre tra le due compagini, lo Sporting sarà quello che almeno sulla carta partirà sfavorito per un potenziale passaggio del turno alla fase successiva, ma l’obiettivo di Amorim e dei suoi uomini è sicuramente quello di voler ottenere la propria rivincita contro i bergamaschi nel tentativo di tener vivo il sogno europeo quanto più a lungo possibile.

Dall’altra parte un’Atalanta reduce da un periodo tutt’altro che florido in campionato, i bergamaschi, infatti, hanno ottenuto solamente un punto nelle ultime tre uscite, perdendo gare molto importanti ai fini della classifica contro Inter e Bologna e pareggiando per il rotto della cuffia contro il Milan. Adesso però Giampiero Gasperini dovrà far ritrovare quanto prima la vena del successo ai suoi per continuare a dar seguito ad un percorso europeo fin qui del tutto eccellente, come dimostrano i 14 punti totalizzati nel Gruppo D. Ad impreziosire ancora di più i dati della Dea in Europa e il rapporto gol fatti-gol subiti rispettivamente fermo a 12-4. Gasperini cercherà di ripartire proprio dall’ultimo confronto avuto con i portoghesi, per cercare di replicare ancora una volta quelle prestazione ed ottenere un pass per i quarti di finale.

L’ultimo precedente tra le due squadre ha visto la Dea uscire indenne da entrambi gli scontri, con un pareggio per 1-1 a Bergamo e una vittoria di misura per 1-2 in trasferta.

Dove vedere Sporting-Atalanta in Diretta Tv e Streaming

Sporting-Atalanta sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Sporting-Atalanta potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Sporting-Atalanta le ultimissime:

Amorim dovrà scogliere ancora il dubbio tra i pali con Adan ancora non al meglio, nel caso il portiere spagnolo non dovesse farcela pronto Israel. A centrocampo a dettare i tempi di gioco ci sarà l’ex Lecce Hjulmand con Braganca al suo fianco e con Santos e Esagio esterni a tutta fascia. Davati il tridente portoghese sarà formato dalle frecce Goncalves e Edward sui lati e l’unica punta Gyokeres.

Gasperini, invece, potrebbe confermare gran parte della formazione scesa in campo nell’ultima di campionato contro il Bologna. In difesa Scalvini e Kolasinac saranno i braccetti, con Djimsiti pilastro centrale. A centrocampo De Roon sarà affiancato da Ederson. Sugli esterni restano vivi i ballottaggi Holm–Zappacosta e Ruggeri–Bakker, con i primi leggermente favoriti, anche se non è da escludere che la possibilità che Zappacosta possa passare sull’out di sinistra con Holm dalla parte opposta. Nei tre davanti quelli sicuri del posto saranno Koopmainers e De Ketelaere, mentre Scamacca si gioca un posto dal 1’ con Lookman.

Sportnig-Atalanta probabili formazioni:

SPORTING (3-4-3): Israel; Quaresma, Matheus Reis, Coates; Esgaio, Bragança, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Gonçalves. All. Amorim

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.