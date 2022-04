Dove vedere Spezia-Inter in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 15-4-2022

Dove vedere Spezia-Inter, 33° giornata di Serie A, Venerdì 15 Aprile 2022 alle 19:00. Il match dello Stadio Armando Picco di La Spezia sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

Salvezza e tricolore passano dal Picco di La Spezia dove i bianconeri, padroni di casa, ospitano l’Inter di Simone Inzaghi per un match che nasconde molte insidie.

L’Inter dopo il derby d’Italia vinto ha ritrovato motivazione ed entusiasmo e a dimostrarlo è anche l’ottima prestazione sfoggiata contro il Verona.

Lo Spezia, invece, sta accumulando punti preziosi per la salvezza e nonostante le difficoltà dovute soprattutto al blocco del mercato, Thiago Motta è riuscito a mettere insieme un gruppo di tutto rispetto e che sta giocando ben oltre le aspettative generali.

Nel suo piccolo, lo Spezia è una delle grandi rivelazioni del campionato e proprio per tale motivo l’Inter non può dirsi totalmente tranquilla nell’affrontare un avversario del genere.

Manca poco, allo Spezia, per dirsi salvo, ma allo stesso modo mancherebbero davvero pochi punti all’Inter per tornare ad imporre il proprio dominio sul campionato.

Il primo posto dista nuovamente due punti (con una gara in meno) e sfruttare i passi falsi di Milan e Napoli è imperativo per sognare lo scudetto.

Guarda Spezia Inter in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Inter-Salernitana in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Spezia-Inter

Spezia-Inter Data: Venerdì 15 Aprile 2022

Venerdì 15 Aprile 2022 Orario: 19:00

19:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Spezia Inter sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Guarda tutte le partite di Serie A ed Europa League in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Inter Salernitana in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra lo Spezia di Thiago Motta e l’Inter di Simone Inzaghi, con calcio d’inizio programmato per le ore 19:00 di Venerdì 15 Aprile 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Armando Picco di La Spezia sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Serie A come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Spezia-Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Spezia-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Spezia-Inter

Lo Spezia di Thiago Motta si schiererà con un classico 4-3-3 dove i maggiori dubbi sono in attacco.

Probabile, però, venga utilizzato lo stesso tridente visto nell’ultima giornata con Agudelo e Gyasi ad agire attorno a Manaj, unica punta della squadra.

A centrocampo presente Giulio Maggiore con Simone Bastoni e Kiwior a completare il reparto. Gli esterni bassi saranno Amian e Reca, mentre al centro della difesa pochi dubbi con Erlic e Nikolaou a giocare davanti a Provedel.

I dubbi dell’Inter sono tutti riguardanti la difesa che potrebbe essere soggetta a cambiamenti visto il match di Coppa Italia contro il Milan.

Handanovic sarà il portiere, con D’Ambrosio, Skriniar e Dimarco a completare la difesa a 3 con Bastoni a riposare.

Dumfries e Perisic saranno gli esterni, poi nessun dubbio con Inzaghi che si affiderà a tutti i titolari: Calhanoglu, Barella e Brozovic saranno i centrocampisti, mentre in attacco ecco Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Le probabili formazioni di Spezia-Inter

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.