La partita Spagna-Francia si giocherà allo stadio “Allianz Arena” di Monaco, martedì 9 luglio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai 1, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Spagna-Francia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 9-07-2024.

La prima grande semifinale degli Europei vedrà contrapposte da una parte la Spagna e Francia in una gara che sa tanto di finale anticipate e dove entrambe le compagini ambiranno al successo per poi approdare all’ultimo step del torneo.

Dall’inizio dell’Europeo, la Spagna non ha fatto altro che vincerle tutte, imponendo il proprio gioco con la propria forza espressa attraverso il palleggio e continue verticalizzazioni. L’Ultima vittoria degli iberici, però, è arrivata soltanto sui calci di rigore contro la Germania, quest’ultima è stata in grado di mettere seriamente in difficoltà gli avversari, sfiorando la qualificazione più volte, soprattutto con l’episodio molto discusso del calcio di rigore non dato dopo il tocco di mano di Cucurella al minuto 118’. Alla fine il match è andato al gruppo allenato da De La Fuente, grazie ad una staccata nel finale di Merino che ha strappato un pass per le semifinali. Il penultimo passo delle Furie Rosse sarà contro la Francia dove anche in quest’occasione gli spagnoli partiranno come favoriti sulla carta sulla base di quanto visto fin qui, l’obiettivo sarà reggere il peso dei pronostici, confermando le aspettative.

Dall’altra parte, la Francia di Didier Deschamps, ancora sulla via della ricerca di un’identità propria. I transalpini sono arrivati fin qui non senza una buona dose di fortuna, come attestano le uniche tre vittorie ottenute fin qui nel torneo, delle quali due di misura grazie ad autogol contro Austria e Belgio e l’ultima sulla lotteria dei rigori contro il Portogallo. Difficile pensare che si possa continuare su questa lunghezza d’onda, così come espresso dallo stesso Deschamps, il quale è apparso perplesso nella conferenza stampa past Portogallo proprio sul tema dei 0 gol segnati su azione, affermando che giocatori come Griezmann e Mbappè non stanno rendendo al massimo del loro potenziale. Insomma servirà sicuramente qualcosa in più ai transalpini se vorranno riuscire nel tentativo di sfatare il tabù gol e nel guadagnarsi l’accesso in finale.

Dove vedere Spagna-Francia in diretta Tv e Streaming

Spagna-Francia sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Spagna-Francia potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Spagna-Francia le ultimissime:

De La Fuente dovrà fare a meno di Pedri che ha ufficialmente terminato il suo Europeo dopo l’infortunio rimediato a seguito dello scontro con Toni Kroos. Al suo posto ci sarà Dani Olmo, autore del gol che ha sbloccato la partita contro la Germania, quest’ultimo sarà affiancato da Fabia Ruiz e Rodri. Davanti tridente inamovibile con Williams e Yamal a sostegno di Morata.

Dall’altra parte, invece, Deschamps molto probabilmente terrà fuori ancora una volta Thuram per far spazio a Kolo Muani, il quale affiancherà Mbappè al centro dell’attacco. Pochi metri indietro ci sarà Griezmann, incaricato di valorizzare al meglio i movimenti degli attaccanti. In mediana, invece, Kantè agirà da diga centrale con Tchuamenì e con il recuperato Rabiot ai suoi lati.

Spagna-Francia Probabili Formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Yamal, Dani Olmo, N. Williams; Morata. Ct. De la Fuente.

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Kolo Muani, Mbappé. Ct. Deschamps.

