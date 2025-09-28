Dove vedere Sassuolo – Udinese in Diretta Tv e Live Streaming Serie A

Dove vedere Sassuolo – Udinese in Diretta Tv e Streaming Live, 5° Giornata Serie A, Domenica 28 Settembre ore 12:30.

Il Sassuolo cerca riscatto in campionato dopo due sconfitte consecutive lontano da casa e torna al Mapei Stadium per affrontare l’Udinese nella sfida di domenica.

I neroverdi arrivano all’appuntamento reduci dall’eliminazione in Coppa Italia sconfitti dal Como per 3 a 0 mentre i friulani hanno staccato il pass per gli ottavi di finale battendo il Palermo 2 a 1 e confermando l’avvio positivo della loro stagione di Serie A.

Il Sassuolo neo promosso sin qui ha ottenuto 1 sola vittoria contro la Lazio e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate di Serie A.

L’Udinese invece ha 7 punti frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Formazioni Ufficiali di Sassuolo – Udinese:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurientè. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Thorstvedt, Iannoni. All. Grosso

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. A disposizione: Venuti, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Bertola, Ehizibue, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Modesto. All. Runjaic

Dove vedere Sassuolo – Udinese in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Sassuolo – Udinese Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Sassuolo – Udinese di Domenica 28 Settembre alle 12:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Sassuolo – Udinese su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni e commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Sassuolo:

Il Sassuolo, tornato in Serie A dopo un solo anno di assenza, sta ancora cercando di adattarsi al ritmo della massima divisione. Campioni in cadetteria nella passata stagione, i neroverdi hanno raccolto appena tre punti nelle prime quattro giornate, con un calendario complicato che ha subito messo alla prova la squadra di Dionisi. Dopo il ko all’esordio contro il Napoli e la sconfitta nello scontro diretto con la neopromossa Cremonese, è arrivata la sorprendente vittoria per 1-0 contro la Lazio, seguita però da un nuovo stop sul campo dell’Inter.

Al Meazza, il gol nel finale di Walid Cheddira aveva riacceso le speranze di rimonta e capitan Domenico Berardi era andato vicino al pari, ma i neroverdi sono comunque usciti battuti 2-1. La delusione si è poi ripetuta in Coppa Italia, con l’eliminazione subita per mano del Como: un netto 3-0 allo stadio Sinigaglia che ha messo in luce le difficoltà della formazione emiliana, ora costretta a concentrare tutti gli sforzi sull’obiettivo salvezza.

Per raggiungerlo sarà fondamentale il rendimento casalingo, anche se i precedenti non sorridono: al Mapei Stadium, infatti, il Sassuolo ha vinto soltanto una volta nei 11 confronti di Serie A con l’Udinese, un dato che rende la sfida di domenica ancora più delicata.

Come arriva l’Udinese:

L’Udinese arriva alla sfida con il Sassuolo con uno storico recente favorevole: da nove anni i friulani non perdono contro i neroverdi, e gli ultimi tre incroci si sono conclusi tutti in pareggio. La squadra di Kosta Runjaic ha iniziato il campionato 2025/26 in modo decisamente più convincente rispetto agli emiliani, con una sola sconfitta all’attivo, subita contro il Milan.

Dopo il primo ko stagionale in Serie A, l’Udinese ha subito reagito superando il Palermo in Coppa Italia: il successo per 2-1 ha garantito la qualificazione agli ottavi, dove affronterà la Juventus a Torino nel mese di dicembre. Decisivi i nuovi acquisti estivi Nicolò Zaniolo e Lennon Miller, entrambi titolari e a segno già nel primo tempo, a conferma di come il mercato abbia alzato il livello qualitativo della rosa.

In attesa della prestigiosa sfida di coppa, i friulani puntano a consolidare il buon avvio in campionato e a centrare il terzo successo consecutivo in trasferta, dopo le vittorie ottenute sui campi di Inter e Pisa. La trasferta al Mapei Stadium diventa quindi un banco di prova importante per confermare ambizioni e continuità in questa seconda stagione della gestione Runjaic.

Pronostico Sassuolo – Udinese:

Per la quarta sfida consecutiva, le due squadre potrebbero dividersi la posta in palio. L’Udinese si conferma avversario ostico, capace di adattarsi bene sia in casa che in trasferta, mentre il Sassuolo ha dimostrato di avere qualità offensive ma continua a soffrire troppo in difesa, con una media di due gol subiti a partita nelle ultime cinque uscite.

In questo contesto, un pareggio appare l’esito più probabile, con entrambe le formazioni in grado di andare a segno ma difficilmente capaci di mantenere la porta inviolata.

