Dove vedere Sassuolo-Napoli in Diretta TV e Streaming Live: 17° giornata Serie A 22-12-2019

Il Napoli sarà ospite del Sassuolo nel posticipo della 17° giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD. E’ possibile vedere la partita Sassuolo-Napoli in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

La decisione è stata di quelle davvero difficili, ma andava fatta per il bene di tutti. La scossa iniziale non ha cambiato il momento della squadra, ma non c’era stato il tempo di lavorare per migliorare la situazione. Eppure, bisogna chiudere questo 2019 nel miglior modo possibile se si vuole costruire un 2020 diverso e tornare ai fasti di un tempo.

E’ tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, dove alle ore 20:45 andrà in scena la sfida tra Sassuolo e Napoli valida per il posticipo serale della domenica della diciassettesima giornata di Serie A.

Gli emiliani vivono nel limbo di quelle squadre che non possono abbassare la concentrazione, perché la zona retrocessione è distante solo tre punti. Insomma, un’altra sconfitta, con contemporanea coincidenza di risultati delle altre, potrebbe davvero mettere in difficoltà i neroverdi.

L’obiettivo conclamato è sempre quello: il quarto posto. Ad oggi sembra quasi impossibile per i partenopei, che hanno cambiato allenatore. La prima è andata malissimo, ma la classifica impone una vittoria agli azzurri, che hanno solo ventuno punti e sono distanti undici punti dalla zona che conta.

Come vedere Sassuolo-Napoli in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Sassuolo Napoli, posticipo 17° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Sassuolo Napoli in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Precedenti, statistiche e Pronostico di Sassuolo – Napoli

Sono solo 13 i precedenti totali tra Sassuolo e Napoli, con bilancio nettamente a favore dei partenopei con 7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, 22 gol fatti e 10 gol subiti, di cui 5 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta nelle 11 partite disputate in Serie A. Nelle 6 sfide disputate a Reggio Emilia i partenopei conducono i giochi con 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Eppure, il Napoli non vince dal 2015 contro il Sassuolo.

Gli emiliani arriveranno alla sfida da cinque partite senza vittoria, non tenendo conto del recupero di mercoledì, ma hanno pur sempre fermato la Juventus prima e il Milan poi.

I partenopei non vincono in campionato da giusto giusto due mesi, visto che l’ultima volta era il 19 ottobre, contro il Verona, che i tifosi poterono festeggiare i tre punti. Da allora cinque pareggi e tre sconfitte nelle otto partite successive, che hanno sancito il cambio in panchina.

Consigliato X, con Over 2.5 come alternativa più credibile, ma non è da escludere Gol.

Probabili Formazioni Sassuolo – Napoli

L’ex Chiriches e Defrel sono ancora indisponibili per Roberto De Zerbi, che spera di recuperare Consigli a porta, ma potrebbe confermare il superlativo Pegolo, migliore in campo nell’ultima partita. In difesa solito ballottaggio tra Romagna e Ferrari al fianco di Marlon al centro, visto che entrambi non sono al meglio, mentre Toljan e Kyriakopoulos agiranno come terzini. In mediana Magnanelli, Obiang, Duncan e Locatelli si giocano i due posti a protezione del quartetto difensivo, visto che Djuricic sarà ancora preferito a Traorè sulla trequarti completando il quartetto offensivo con Berardi, Caputo e Boga.

Non ci sarà Malcuit per Rino Gattuso, che dovrebbe confermare il 4-2-3-1, ma non è da escludere che possa passare al 4-2-3-1. Sarà Maksimovic a sostituire l’infortunato Koulibaly al fianco di Manolas al centro della difesa, completando il reparto con Di Lorenzo e Mario Rui a protezione di Meret. In mediana Elmas si gioca il posto con Fabian Ruiz, il peggiore dell’esordio, al fianco di Allan e Zielinski, mentre in attacco Mertens e Lozano potrebbero rubare il posto a Callejon e Insigne ai lati di Milik.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Duncan, Djuricic; Berardi, Caputo, Defrel.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne; Zielinski.

