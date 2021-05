Dove vedere Sassuolo-Juventus in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 12-05-2021

Dove vedere Sassuolo-Juventus, 36° giornata di Serie A, mercoledì 12 Maggio ore 20:45. La partita Sassuolo-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su DAZN, ma visibile anche su Sky.

Domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Juventus andrà a caccia del riscatto contro il Sassuolo dopo aver perso malamente contro il Milan domenica scorsa. Ora la qualificazione alla prossima Champions League si è fatta durissima ed i bianconeri non hanno più il destino nelle proprie mani.

Tutto quello che può fare la Juventus è vincere le ultime tre partite e sperare che le avversarie frenino. Tuttavia, battere il Sassuolo non sarà facile, con i neroverdi in corsa per un posto in UEFA Conference League e che vorranno approfittare dello scontro tra Inter e Roma per scavalcare di nuovo i giallorossi in classifica.

Le ultime sulle formazioni di Sassuolo e Juventus

Con nulla da perdere e con voglia di lasciare il Sassuolo in Europa, De Zerbi schiererà il miglior undici possibile. Sarà 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, Muldur, Marlon, Ferrari e Kyriakopoulos comporranno il quartetto di difesa con Obiang e Locatelli in mediana a rafforzare il muro difensivo. A centrocampo Djuricic giocherà nel mezzo con Berardi e Traoré pronti all’assalto dalle corsie laterali, mentre in avanti Raspadori è favorito su Caputo.

Voglia di riscatto per Pirlo, invece, che deve assolutamente portare a casa 3 punti per sperare nella Champions. Confermato il 4-4-2 con Szczesny in porta, De Ligt e Bonucci al centro della difesa con Danilo ed Alex Sandro ad agire sulle fasce. A centrocampo sarà riproposta la coppia formata da Bentancur e Rabiot, mentre sugli esterni si muoveranno Cuadrado a destra e Chiesa a sinistra. In attacco confermato Morata al fianco di Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Raspadori. All. Roberto De Zerbi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Come vedere Sassuolo-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Sassuolo-Juventus

Sassuolo-Juventus Data: Mercoledì 12 Maggio

Mercoledì 12 Maggio Orario: 20:45

20:45 Canali TV: DAZN1 (canale 209 su Sky)

DAZN1 (canale 209 su Sky) Streaming: DAZN (app e sito web

La partita Sassuolo-Juventus, valida per la 36° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN1, Canale 209 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio DAZN per guardare Sassuolo-Juventus in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a DAZN tramite l’app mobile o il sito ufficiale.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Sassuolo-Juventus:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Sassuolo-Juventus

I precedenti tra Sassuolo e Juventus in casa dei neroverdi parlano di una superiorità della formazione bianconera. Nelle 7 partite disputate, infatti, la Juventus si è imposta in 4 occasioni, c’è stato un solo pareggio ed infine una sola vittoria del Sassuolo.

Vittoria che risale al 18 Ottobre 2014 per 1-0 con gol di Sansone su calcio di punizione in una partita che fece da sliding doors per la Juventus che quell’anno fece una straordinaria rimonta, vincendo poi lo scudetto. Da allora sono arrivate poi tre sconfitte consecutive, mentre lo scorso anno la gara terminò con un pirotecnico 3-3.

Il Sassuolo al Mapei ha fatto molto bene quest’anno, collezionando 26 punti e perdendo solo tre partite. Sono arrivate poi 6 vittorie ed 8 pareggi ed in casa i neroverdi sono in serie positiva da 7 partite. L’ultima sconfitta interna del Sassuolo risale al 6 Febbraio, quando perse 2-1 contro lo Spezia.

Lontano dallo Stadium sono tempi durissimi per la Juventus che ha vinto solo 7 partite su 17, perdendone 3 e pareggiandone 7. Uno score che non ha permesso alla Juventus non solo di non essere in corsa per lo scudetto, ma anche di aver quasi perso la possibilità di giocare la Champions League il prossimo anno.

I bianconeri sanno che dovranno offrire una prestazione orgogliosa domani sera e sbagliare il meno possibile per portare a casa 3 punti. Il Sassuolo, invece, punta a fare un altro scherzo alla Vecchia Signora dopo la vittoria del 2014, stavolta facendo più male ai bianconeri ed estromettendoli definitivamente dalla lotta alla Champions League.

