Dove vedere Sassuolo-Inter in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 02-10-2021

Dove vedere Sassuolo-Inter, 7° giornata di Serie A, sabato 2 ottobre alle ore 20:45. La partita Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e sarà disponibile anche per sui canali Sky.

Dopo il pareggio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter ritorna in campionato è ospite del Sassuolo, nel posticipo del sabato della 7° giornata di Serie A. Sassuolo che viene dalla vittoria per 1-0 contro la Salernitana. La partita trasmessa in diretta TV e streaming da DAZN e Sky.

Sassuolo-Inter, 7° giornata di Serie A.

Dopo il doppio pari in campionato contro l’Atalanta e in Champions contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter prova a ritrovare i 3 punti contro il Sassuolo. Servirà una prestazione convincente nel gioco e nela mentalità per riprendere la via della vittoria.

Il Sassuolo viene dalla vittoria di misura contro la Salernitana, che ha sistemato la serie negativa d 3 sconfitte consecutive per i neroverdi. Solo due vittorie finora in campionato per gli uomini di Dionisi, chiamati a un grande prestazione contro i Campioni d’Italia.

Dove vedere Sassuolo – Inter in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Sassuolo Inter

Data: Sabato 2 ottobre

Orario: 20:45

Canali TV: DAZN canale 409 del Digitale terrestre – Sky Sport Calcio (202, 249 sul satellite, 473 e 483 sul digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite)

Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console) – Sky GO – Now TV

La partita Sassuolo – Inter, valida per la 7° giornata di Serie A, di sabato 2 ottobre alle 20:45 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now TV ed in diretta tv su Sky Sport Calcio.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita tramite i propri schermi attraverso l’utilizzo di Smart TV e via streaming attraverso PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito web della piattaforma DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Sassuolo – Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo – Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Sassuolo – Inter

Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara di Champions. Nessuna modifica del reparto arretrato con Handanovic, Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu che ritorna titolare. Dovrebbero cambiare le fascie con Perisic e Darmian. In attacco Correa e Lautaro Martinez. Panchina per Dzeko.

Sassuolo col classico 4-2-3-1 con Pegolo in porta a sostituire Consigli. Difesa con Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio. Frattesi e Maxi Lopez in mediana. Berardi, Djuricic e Boga sulla trequarti a supporto dell’unica punta Raspadori. In panchina Defrel, Traoré e Scamacca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxi Lopez, Berardi, Djuricic, Boga, Raspadori

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, de Vrij, Skriniar, Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian, Correa, Lautaro Martinez

Precedenti e statistiche di Sassuolo – Inter

Primo confronto stagionale tra Sassuolo ed Inter. Nelle due partite dello scorso campionato, due vittorie nerazzurre. 0-3 dell’Inter al Mapei Stadium: reti di Sanchez, Gagliardini e autorete di Chirices. Ne ritorno a San Siro 2-1 per l’Inter con reti di Lukaku e Lautaro per i nerazzurri, di Traoré per i neroverdi.

