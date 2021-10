Dove vedere Sampdoria-Spezia in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 22-10-2021

Dove vedere Sampdoria-Spezia, match valido per la 9°giornata di Serie A. La partita si giocherà venerdì 22 ottobre alle 20:45 a Marassi di Genova. Sampdoria Spezia sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Nella nona giornata di Serie A ci sarà il derby ligure tra la Sampdoria di Roberto D’Aversa e lo Spezia di Thiago Motta. Entrambe a caccia di punti.

Le due squadre sono appaiate in classifica. La Sampdoria ha 6 punti e viene dalla sconfitta per 3-1 contro il Cagliari, la prima in stagione per i sardi. Nelle ultime quattro partite i doriani non hanno particolarmente brillato, realizzando due sconfitte contro Napoli e Juventus e poi il pareggio acciuffato per 3-3 contro l’Udinese.

Di umore diverso lo Spezia che, nell’ultimo turno, ha vinto in rimonta contro la Salernitana per 2-1 con le reti di Strelec e Kovalenko. I Bianchi rifiatano dopo le tre sconfitte consecutive di fila contro Juventus, Milan e Verona. Lo Spezia ha solo un punto in più della Sampdoria e l’incontro diventerà cruciale per entrambi.

Dove guardare Sampdoria-Spezia in diretta TV e streaming

Sampdoria-Spezia, match della 9°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Sampdoria-Spezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Sampdoria-Spezia in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

La telecronaca di Sampdoria Spezia è a cura di Gabriele Giustiniani affiancato da Emanuele Giaccherini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

La telecronaca di Sky di Sampdoria Spezia sarà a cura di Davide Polizzi e Giancarlo Marocchi.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare Sampdoria-Spezia in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Sampdoria-Spezia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Sampdoria-Spezia, probabili formazioni

La Sampdoria entra in campo con un 4-4-2. A porta ci sarà Audero mentre per la difesa davanti a lui i centrali Yoshida e Colley. Sulle fasce dovrebbe esserci spazio per Bereszynski e Augello. Per la mediana, con la squalifica di Thorsby, D’Aversa punta tutto su Ekdal e Adrien Silva mentre come laterali Candreva e Verre. Per l’attacco il solito duo Caputo e Quagliarella.

4-2-3-1 per lo Spezia. Provedel tra i pali mentre la difesa dovrebbe prevedere ; Ferrer, Hristov, Nikolaou assieme a S.Bastoni che rientra. A centrocampo. Thiago Motta si affida a Kovalenko e Maggiore. Sulla trequarti Antiste, Salcedo assieme a Gyasi. In attacco l’unica punta Nzola.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Verre; Caputo, Quagliarella.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Antiste, Salcedo, Gyasi; Nzola.

Precedenti e statistiche

Gli unici due precedenti tra Sampdoria e Spezia riguardano lo scorso campionato. Lo Spezia neopromosso riuscì a vincere in casa per 2-1 con le reti di Terzi e Nzola. Per i blucerchiati solo il gol del momentaneo pareggio con Candreva. A Marassi, invece, è terminata 2-2. In vantaggio vanno i padroni di casa con Pobega poi il pareggio con Verde. I Bianchi riuscirono a trovare ancora il vantaggio con Pobega prima del definitivo pareggio di Keita.

