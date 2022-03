Dove vedere Sampdoria-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 3-4-2022

Dove vedere Sampdoria-Roma, 31° Giornata di Serie A, Domenica 3 Aprile 2022 alle 18:00. Il match dello Stadio Marassi di Genova sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Dopo la cocente delusione della nostra Nazionale, torna la Serie A che ha il dovere di rilanciare il nostro calcio riaccendendo la passione dei tifosi.

Nel folto programma del weekend, la domenica pomeriggio offre uno scontro importante sia dal punto di vista della salvezza, che per quanto riguarda lo scontro Europa.

La Sampdoria di Marco Giampaolo è chiamata ad una netta risalita per scacciare definitivamente ogni pensiero di retrocessione.

I blucerchiati, nell’ultimo match contro il Venezia, prima della sosta, sono tornati alla vittoria e inanellare altri risultati positivi darebbe la definitiva certezza della permanenza in Serie A.

La Roma, invece, deve tenere sotto controllo la distanza creata con Lazio e Fiorentina per non pensare di scivolare fuori alla zona Europa ma, dati gli ultimi buoni risultati, tiene d’occhio anche al di sopra con l’Atalanta che, con una partita in meno, ha gli stessi punti dei giallorossi.

Anche la Juventus, sicuramente più lontana, è comunque un obiettivo che la squadra di Mourinho prende di mira (ovvero il quarto posto) e sapendo che sia bianconeri che bergamaschi hanno una partita difficile da disputare, lo Special One darà tutta la carica necessaria ai suoi.

Come vedere Sampdoria-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Sampdoria-Roma

: Sampdoria-Roma Data : Domenica 4 Aprile 2022

: Domenica 4 Aprile 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Sampdoria di Marco Giampaolo e la Roma di Josè Mourinho, il 4 Aprile 2022, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Sampdoria Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Sampdoria Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Sampdoria-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sampdoria-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Sampdoria-Roma

In porta per la Sampdoria ci sarà Emil Audero con Falcone in panchina

La Sampdoria di Giampaolo si presenta al match casalingo con un 4-3-2-1 che prevede la presenza di Caputo in attacco con la coppia formata da Sensi e Sabiri sulla trequarti.

Dietro la fase offensiva, ci sono pochi dubbi per i blucerchiati che si affidano alla formazione più consona con Candreva, Ekdal e Thorsby a centrocampo; Murru e Bereszynski sugli esterni e Yoshida, insieme a Colley in difesa.

In porta giocherà Audero con Falcone in panchina.

Josè Mourinho, invece, continua a proporre il 3-4-2-1 con Zalewski che dovrebbe nuovamente giocare titolare sulla fascia, nonostante il ritorno di Zaniolo.

L’azzurro si giocherà il posto da titolare con Sergio Oliveira, attualmente in vantaggio. Cristante completa la mediana.

Mkhitaryan e Pellegrini giocheranno alle spalle dell’unica punta, ovvero Tammy Abraham.

In difesa, nessuna sorpresa: Karsdorp sulla fascia, Smalling con Mancini e Ibanez al centro e Rui Patricio in porta.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Roma

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sabiri, Sensi; Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Cristante, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Josè Mourinho.