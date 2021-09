Dove vedere Sampdoria-Inter in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 12-09-2021

Dove vedere Sampdoria – Inter, 3° giornata di Serie A, domenica 12 settembre alle ore 12:30. La partita Samporia – Inter sarà trasmessa in diretta TV e steaming su DAZN e sarà disponibile anche sui canali SKY.

Dopo la prima pausa stagionale per la Nazionali, riparte il campionato di Serie A con la 3° giornata. I Campioni d’Italia dell’Inter saranno impegnati nell’anticipo domenicale al Ferraris contro la Sampdoria.

Nerazzurri a punteggio pieno dopo le prime due giornate grazie alle vittorie contro Genoa e Verona e vogliosi di continuare la corsa.

Inizio di campionato in salita per i blucerchiati, sconfitti all’esordio dal Milan (0-1) e pari senza reti alla seconda giornata contro il Sassuolo.

Prima di pensare all’esordio in Champions League di mercoledì sera contro il Real Madrid nella prima sfida del girone, gli uomini di Simone Inzaghi sono attesi dalla Sampdoria, nel lunch match domenicale della 3° giornata di campionato.

Buon avvio di torneo per i nerazzurri, che sono passati in scioltezza contro il Genoa all’esordio per 4-0 e vinto in rimonta su un buon Hellas Verona prima della pausa per 3-1. Inter che deve continuare a mostrare mentalità e gioco per il suo percorso.

Solo 1 punto in due partite per gli uomini di D’Aversa e soprattutto ancora a 0 gol segnati in due giornate. KO di misura contro il Milan alla prima giornata e 0-0 contro il Sassuolo alla seconda. Sul gong del mercato invernale è arrivato Caputo, a integrare una buona rosa che conta elementi di esperienza (Candreva e Quagliarella) e talenti in rampa di lancio come Damsgaard.

Data: Domenica 12 settembre 2021

Orario: 12:30

Canale Tv: DAZN canale 409 del digitale terrestre – Sky Sport Calcio (canali 202 e 251 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) – Sky Sport 4K (213 del satellite)

canale 409 del digitale terrestre – (canali 202 e 251 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) – Sky Sport 4K (213 del satellite) Streaming: DAZN (App e sito) , SKY GO , Now Tv

La partita Sampdoria – Inter, valida per la 3° giornata di Serie A, si giocherà domenica 12 settembre alle ore 12:30 allo stadio Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, Now TV e Sky GO. In diretta TV su Sky Sport Calcio.

La telecronaca di Sampdoria-Inter su DAZN è affidata a Riccardo Mancini con commento tecnico di Dario Marcolin.

Si potrà guardare Sampdoria Inter in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita tramite i propri schermi attraverso l’utilizzo di Smart TV e via streaming attraverso PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito web della piattaforma DAZN.

i sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

La partita sarà disponibile anche per gli abbonati SKY su Sky Sport Calcio sui canali 202 e 251 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport 4K (canale 213 del satellite).

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Sampdoria – Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sampdoria – Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Sampdoria – Inter

Nonostante il Real Madrid alle porte, Inzaghi non pare disposto a fare troppo turnover. L’unica variabile improtante pare essere la condizioni dei giocatori sudamericani, che rientreranno solo nella giornata di sabato in Italia. Difficile quindi che Lautaro Martinez, Correa, Vecino e Vidal partano titolari. Confermato il solito 3-5-1-1 con il blocco difensivo titolare, possono cambiare gli esterni con Dimarco e Dumfries pronti a sostituire Perisic e Darmian. A centrocampo il trio Barella, Brozovic e Chalanoglu. In attacco si va verso Sensi a supporto di Dzeko. Sanchez è arruolabile ma non ancora al top della forma.

Unico indisponibile per D’Aversa è Gabbiadini, infortunatosi nella prima giornata di campionato. I blucerchiati dovrebbero confermare il 4-4-2 canonico. Audero in porta, difesa con Depaoli, Yoshida, Colley e Augello. A centrocampo sulle fasce Candreva e Damsgaard con Thorsby e Adrien Silva. In attacco esordio del neo arrivo Caputo con Quagliarella.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Depaoli, Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard, Caputo, Quagliarella

INTER (3-5-1-1): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dimarco. Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries, Sensi, Dzeko

Precedenti e statistiche di Sampdoria – Inter

Primo confronto stagionale tra Sampdoria e Inter. Non positivo l’ultimo precedente a Marassi per i nerazzurri. L‘Inter infatti perse per 2-1 alla 16° giornata dello scorso campionato. Doppio vantaggio blucerchiato con Candreva e Keita, dimezzato da de Vrij. Prima della scorsa stagione, l’Inter era in serie positiva in trasferta contro la Samp da 3 stagioni. 1-3 nel 2019/2020, 0-1 nel 2018/2019 e 0-5 nel 2017/2018.

