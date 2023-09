Dove vedere Salernitana-Torino in diretta tv, in streaming, probabili formazioni e orario 18/09/23

Sfida tutta granata nel primo posticipo della 4ª giornata di Serie A del lunedì pomeriggio delle ore 18:30. Allo stadio Arechi di Salerno, la Salernitana di Paolo Sousa ospita il Torino di Ivan Juric.

Lunedi 18 settembre alle ore 18.30, allo stadio Arechi di Salerno, Salernitana e Torino si affrontano nel posticipo della 4ª giornata del campionato di Serie A. Un match che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, telecronaca di Luca Farina con il commento tecnico di Alessandro Budel e sarà visibile anche sul canale 214 del decoder Sky. Per vedere la gara in tv è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma.

La partita tra Salernitana e Torino sarà visibile anche diretta streaming su sito o app di DAZN accessibili da pc, smartphone e tablet.

Salernitana-Torino: precedenti

Da quando è tornata in Serie A nel 2021, la Salernitana non è mai riuscita a battere il Torino (2 pareggi conseguiti nella passata stagione e 2 sconfitte). In 6 incontri disputati nel massimo campionato la squadra piemontese risulta imbattuta, 4 vittorie e 2 pareggi.

Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano del Torino – StadioSport.it

Nella passata stagione, sia in terra campana che sabauda la sfida tra Salernitana e Torino è finita per 1-1, con gli stessi marcatori. Da una parte Vilhena, dall’altra Sanabria. Un fatto curioso e anomalo che non succedeva in Serie A dalla stagione 1968-69.

La Salernitana si presenta alla 4ª giornata di Serie A senza vittorie e con 2 punti in classifica. Dopo il bel pareggio all’esordio per 2-2 contro la Roma e il successivo in casa contro l’Udinese, la squadra di Paolo Sousa è uscita sconfitta dalla trasferta di Lecce.

Il Torino da parte sua arriva a Salerno con 4 punti: pareggio all’esordio per 0-0 contro il Cagliari, sconfitta pesante a S.Siro per 4-1 contro il Milan e vittoria all’ultimo minuto contro il Genoa grazie alla magia di Radonjic.

Salernitana-Torino: probabili formazioni

Dia è tornato – StadioSport.it

Diversi indisponibili per la Salernitana, tra cui Coulibaly e il disperso ma rientrante Dia: al suo posto dovrebbe giocare Botheim, ma Sousa valuta anche la mossa Ikwuemesi. Sulla trequarti Kastanos agirà accanto a Candreva, Mazzocchi verso il ritorno da titolare sull’out di destra, dall’altra parte agirà invece Bradaric.

Zapata- Attaccante Torino, definito da Juric, amore e fratellanza- Stadiosport.it

Nel Torino ancora Zapata al centro dell’attacco, nonostante il recupero di Sanabria. Il colombiano è stato definito dal tecnico Juric, amore e fratellanza. Radonjic è in pole per affiancare Vlasic dopo il goal da tre punti al Genoa. Un Toro che dovrebbe giocare con la la formazione tipo ad eccezione di Vojvoda e Ilic, infortunati: a sinistra c’è Lazaro, in mezzo Tameze con Ricci.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowsky, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. Allenatore: Juric.