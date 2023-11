Dove vedere Salernitana-Napoli in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 4/11/2023

Dove vedere Salernitana-Napoli, partita valevole per la 11° Giornata di Serie A. Il match si giocherà sabato 4 novembre 2023 alle 15:00. La partita sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Il Napoli apre l’undicesima giornata di Serie A con il derby campano contro la Salernitana. Gli azzurri sono reduci dal pareggio in rimonta contro il Milan dove erano andati in svantaggio nel primo tempo con due gol di Giroud. Nella ripresa, Politano e Raspadori hanno firmato un pari che però non sembra soddisfare la piazza.

Di fronte c’è una Salernitana in perenne crisi che viene dalla sconfitta di Marassi contro il Genoa. I campani sono fermi all’ultimo posto e non riescono a scollarsi da una crisi che sembra infinita. Inzaghi non sta portando i cambi sperati e i granata sperano di poter risolvere la situazione.

Lo scorso anno a vincere furono proprio gli azzurri per 2-0 con le reti del capitano Di Lorenzo e poi la retre da parte di Osimhen.

Dove vedere Salernitana-Napoli in diretta TV e streaming

Partita: Salernitana-Napoli

Salernitana-Napoli Data: 4 novembre

4 novembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Salernitana Napoli, match della 11ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

La telecronaca di Salernitana Napoli è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

È possibile ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Salernitana-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Salernitana-Napoli, le ultimissime

La Salernitana parte con un 3-4-2-1. Davanti a Ochoa, la difesa con Daniliuc, Lovato e Pirola. Il centrocampo granata vede i centrali Coulibaly e Maggiore mentre sulle corsie Mazzocchi e Bradaric. Sulla trequarti Candreva con Jovane dietro la punta Dia.

4-3-3 per il Napoli. A difendere i pali Meret con Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, che sostituirà l’espulso Natan, mentre sulle fasce spazio a Olivera. Sulla trequarti, Anguissa con Lobotka e Zielinski. In attacco, Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Salernitana-Napoli, le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Jovane; Dia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.