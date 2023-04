Dove vedere Salernitana-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 07-04-2023

Dove vedere Salernitana-Inter, match valevole per la 29° giornata di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “Arechi” di Salerno, venerdi 7 aprile, alle ore 17:00. Il match sarà visibile in Diretta tv e Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

La Salernitana di Paulo Sosa ospiterà l’Inter allo stadio Arechi nella prima gara d’anticipo della 29° giornata di campionato, i granata sono reduci da quattro pareggio consecutivi contro Sampdoria, Milan, Bologna e Spezia. L’ultimo successo della Salernitana in casa risale al 26 febbraio, in occasione del confronto contro il Monza, vinto per 3-0 dai granata. Nonostante ciò, però, gli uomini di Sousa militano attualmente in tranquille acque della classifica con un netto +8 sulla zona retrocessione. Servirà una gara caratterizzata da un’estrema attenzione alla Salernitana per cercare di strappare il quinto risultato utile consecutivo che consentirebbe alla squadra di Sousa di fare un altro passo decisivo verso la soglia salvezza.

Dall’altra parte un Inter che non trova la via della vittoria da ben 5 gare tra campionato e coppe, troppe per il morale nerazzurro che non sembra essere dei migliori attualmente, soprattutto dopo la deludente sconfitta nell’ultima di campionato contro la Fiorentina in casa per 1-0. Nel corso della settimana, l’Inter è riuscita a risollevarsi almeno parzialmente per il pareggio ottenuto in exremis in Coppa Italia contro la Juventus, entrambe le ultime uscite hanno evidenziato un problema non da poco che sta di fatto condizionando l’intera stagione interista, la mancanza di gol concretizzati. Nella prima di parte di campionato avevano sopperito al problema Dzeko e Lautaro, ma quando questi ultimi si sono fermati l’attacco nerazzurro non ha fornito il giusto ricambio sotto rete, elemento che sta segnando fin qui la stagione. Inzaghi spera di ritrovare al più presto i suoi attaccanti, perché l’Inter si è giocata tutti i jolly stagionali con le dieci sconfitte all’attivo che pesano estremamente sulla classifica. Inzaghi è chiamato a vincere a Salerno per non aggravare ancora di più la distanza con le altre squadre per un posto in Champions League e ritrovare la vittoria in trasferta che manca ai nerazzurri da più di 3 mesi.

Dove vedere Salernitana-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Salernitana-Inter

Salernitana-Inter Data: 7 Aprile

7 Aprile Orario: 17:00

17:00 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn, Tim Vision

Salernitana-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.



La partita Salernitana-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Salernitana-Inter le ultimissime:

Nei granata ancora ai box Crnigoj e Mazzocchi. Paulo Sousa pronto a confermare il 3-4-2-1 con Candreva e Kastanos alle spalle di Dia.

Nei nerazzurri ancora orfani di Skriniar e Calhanoglu. Non dovrebbero esserci stravolgimenti di formazione, gli unici cambi rispetto alla gara contro la Juventus dovrebbero essere Dumfries sulla fascia destra con il conseguente arretramento di Darmian come braccetto di destra e il ritorno di Lukaku in avanti a ricomporre la LuLa al fianco di Lautaro.

Salernitana-Inter Probabili Formazioni:

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Gyomber, Daniliuc, Pirola, Sambia, Coulibaly, Bohinen, Bradaric, Candreva, Kastanos, Dia. All. Paulo Sousa



Inter (3-5-2): Onana. Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Di Marco, Martinez, Lukaku. All. Simone Inzaghi.