Dove vedere Roma-Trabzonspor in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 26-8-2021

Dove vedere Roma-Trabzonspor, ritorno dei PlayOff di Conference League, giovedì 26 Agosto 2021 alle 19:00. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su SKY.

Dopo aver festeggiato la prima vittoria stagionale in Serie A, la Roma di Josè Mourinho è pronta ad affrontare la gara di ritorno dei PlayOff di Conference League contro i turchi del Trabzonspor.

La gara d’andata ha evidenziato due cose importanti: la prima è che la Roma, puntando sulla qualità dei propri singoli, può andare lontano in questa competizione, mentre la seconda è che, però, lo scoglio turco è più ostile del previsto essendosi dimostrata una squadra molto più in condizione rispetto ai giallorossi.

Lo Special One ha tracciato la via da seguire e i ragazzi, in Serie A, hanno dimostrato che pian piano la miglior forma non tarderà ad arrivare, ma l’1-2 in casa turca, maturato nella gara d’andata, non può far stare tranquilli i capitolini.

L’Olimpico sarà pronto a dare il proprio apporto ad una coppa che fin da subito viene considerata come un’importante banco di prova e una grande possibilità per mettere, finalmente, in bacheca un trofeo europeo e lo dimostra la voglia di schierare tutti i titolari anche nella gara di ritorno.

Le insidie derivano tutte dal punto di vista fisico dove i turchi si sono dimostrati migliori (basti pensare al gol di Cornelius che sovrasta, facilmente, la difesa giallorossa), ma la Roma è pronta a controbattere.

All’esperta colonia italiana formata da Vitor Hugo, Hamsik, Bruno Peres, Cornelius e Gervinho, la Roma risponde con la qualità e l’esuberanza dei nuovi gioielli, in particolare di Eldor Shomurodov che si è dimostrato subito decisivo nella gara d’andata.

Abraham sta prendendo rapidamente la miglior condizione e la Roma non vede l’ora di poter ammirare il vero Zaniolo, apparso un po troppo compassato nelle sue prime uscite.

Al fisico, Mou, risponde con la qualità e la Roma non ha altro risultato se non quello di strappare, il più velocemente possibile, il biglietto per la fase a gironi.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Trabzonspor

I giallorossi sono pronti a strappare il biglietto per la qualificazione ai gironi davanti al proprio pubblico e per farlo Josè Mourinho ha confezionato il classico 4-2-3-1 con qualche cambiamento rispetto alla gara d’andata.

Rui Patricio si schiererà tra i pali mentre in difesa sarà ancora presente, terza partita consecutiva per lui, Vina che completerà la batteria di esterni bassi insieme a Karsdorp.

A completare il pacchetto difensivo ci saranno Ibanez e Mancini.

Sulla mediana sono pronti Cristante e Veretout, mentre sulla trequarti ancora fiducia a Nicolò Zaniolo, squalificato per la prossima gara di campionato, che giocherà assieme a Pellegrini e Carles Perez che dovrebbe far rifiatare Mkhitaryan.

Sarà Shomurodov la prima punta titolare.

I turchi, invece, si schiereranno con un 4-3-3 con Cakir tra i pali, Edgar Ie e l’ex Fiorentina, Vitor Hugo, centrali mentre sugli esterni ancora spazio per l’ex giallorosso Bruno Peres con Ismail che giocherà sulla fascia opposta.

A centrocampo presenti Bakasetas e Ozdemir che completeranno il trio in mezzo al campo insieme a Marek Hamsik.

In attacco, invece, ci sarà un altro ex, ovvero Gervinho che si posizionerà esterno alto insieme a Nwakaeme con Tavares favorito su Cornelius per il posto di punta titolare.

Probabili formazioni di Roma-Trabzonspor

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Carles Perez; Shomurodov.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo, Ismail; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Tavares, Nwakaeme.

Come vedere Roma-Trabzonspor in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Roma-Trabzonspor

Roma-Trabzonspor Data: 26 agosto 2021

26 agosto 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra la Roma di Josè Mourinho e il Trabzonspor di Abdullah Avci, con calcio d’inizio programmato per le ore 19:00 di Giovedì 26 Agosto 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Trabzonspor

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Traboznspor in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Roma-Trabzonspor

Sarà la 14ma sfida contro una squadra turca per la Roma che nei 13 precedenti ha ottenuto 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

La gara d’andata, unico precedente tra le due squadre, si è conclusa con il risultato di 2-1 per la Roma.

Negli scontri diretti contro squadre turche, la Roma si è sempre qualificata al turno successivo.

Migliori Bookmakers AAMS