Dove vedere Roma-Monza in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 30-8-2022

Dove vedere Roma-Monza, 4° Giornata di Serie A, Martedì 30 Agosto 2022 alle 20:45. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Primo turno infrasettimanale di campionato per Roma e Monza con i giallorossi che ospiteranno in casa i brianzoli per la prima volta nella storia in una gara di Serie A.

La formazione di Stroppa non ha ancora conquistato punti nella primissima e storica avventura in Serie A, ma molto è dovuto anche ad una rosa completamente diversa che fatica ancora ad amalgamarsi al meglio.

La Roma, invece, fa parte del lotto di squadre che è riuscita a conquistare 6 punti e soprattutto può dire di aver superato indenne la prova dell’Allianz Stadium con un pareggio arrivato nonostante le difficoltà di un primo tempo non troppo brillante.

I giallorossi hanno l’obbligo di vincere contro i brianzoli, ma la voglia della società di Galliani e Berlusconi di trovare al più presto i primi punti stagionali, potrebbe esaltare il gioco di un Monza che non ha nulla da perdere in partite come questa.

Guarda Roma Monza in Diretta Streaming su DAZN!

Come vedere Roma-Monza in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Monza

: Roma-Monza Data : Martedì 30 Agosto 2022

: Martedì 30 Agosto 2022 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito), Sky Q (Mondo Dazn canale 214)

: DAZN (app e sito), Sky Q (Mondo Dazn canale 214) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e la Monza di Giovanni Stroppa, il 30 Agosto 2022, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma Monza in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l'abbonamento mensile che permette la visione dell'intero campionato di Serie A.

Roma-Cremonese, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2022-23 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Roma – Monza sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Monza

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Monza in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Monza

I giallorossi sono pronti alla prossima sfida di campionato puntando su un 3-4-2-1 che prevede qualche cambiamento rispetto al match contro la Juventus.

Un turno di riposo a Karsdorp e Spinazzola che verranno sostituiti da Celik e Zalewski, mentre Pellegrini arretrerà nella zona dei centrocampisti insieme a Nejmania Matic.

Con Dybala, sulla trequarti, ci sarà El Shaarawy con Abraham punta.

Il Monza prova a mettere tutto il proprio arsenale offensivo con Pessina, Sensi, Petagna e Caprari titolari nell’undici iniziale.

Non cambia molto lo schema della formazione brianzola con Stroppa che decide di dare fiducia ancora a Di Gregorio in porta con Cragno in panchina.

Le probabili formazioni di Roma-Monza

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Matic, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Molina; Petagna, Caprari.