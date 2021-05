Dove vedere Roma-Lazio in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 15-5-2021

Dove vedere Roma-Lazio, anticipo della 37° Giornata di Serie A, sabato 15 Maggio 2021 alle 20:45. Il derby di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Non è, in termini di classifica, il derby che Roma e Lazio si aspettavano di dover affrontare, con la stagione di entrambe le compagini destinata ad avere un epilogo meno felice rispetto alle aspettative iniziali, ma, si sa, nel derby tutti i pronostici e tutte le classifiche vengono azzerate.

I giallorossi, ancora in lotta per la qualificazione in UEFA Conference League, stanno affrontando una stagione molto difficile con il record, non del tutto nobile, di zero vittorie contro le formazioni di alta fascia, dimostrando che la squadra di Fonseca ha gravi difficoltà nel gestire i match dall’alto valore emotivo.

La sconfitta contro l’Inter è solo l’ultima di prestazioni poco convincenti contro avversari di rilievo e proprio il derby d’andata evidenziò queste grandi difficoltà, con la Lazio vittoriosa con un perentorio 3-0.

I biancocelesti, ormai destinati all’Europa League, vanno a correnti alterne sfoggiando prestazioni di alto livello che, però, pochi giorni dopo vengono eclissate da partite interpretate nella maniera peggiore possibile.

La Lazio si è dimostrata una squadra poco lineare e Simone Inzaghi non ha avuto dalla sua una grande profondità di rosa che, tolti i soliti noti, non dispone di giocatori in grado di cambiare la partita a gara in corso.

Tutti questi discorsi, però, lasciano il tempo che trovano quando sabato sera, allo Stadio Olimpico, l’arbitro fischierà l’inizio del derby capitolino.

La stracittadina di Roma porta con se la storia di due anime da sempre contrapposte, di due colori che lottano, ogni anno, per affermare la superiorità cittadina in una gara che solo chi è tifoso dell’una o dell’altra può realmente spiegare.

Il derby, nonostante la classifica, è una storia a se e viene vissuto con l’intensità e l’emotività di una finale. La Roma cerca riscatto dopo la batosta dell’andata; la Lazio vuole affermare lo status di “prima squadra di Roma” che la classifica e il match di un girone fa, gli stanno donando in questo tormentato anno.

Roma-Lazio, in qualsiasi modo la si veda, è sempre una gara speciale e tutta da vivere.

Ultime sulle formazioni di Roma-Lazio

Fonseca è pronto ad affrontare il suo ultimo derby e l’ambizione è quella di festeggiare la prima vittoria contro l’avversario più “sentito” dai tifosi giallorossi.

Continua l’esperimento tattico del 4-2-3-1 con Borja Mayoral in vantaggio rispetto ad Edin Dzeko (titolare a Milano). Il tridente sulla trequarti non cambia interpreti con l’unico possibile ballottaggio che coinvolge Pedro e El Shaarawy.

Nuova chance per Santon sulla fascia, con Karsdorp sul lato opposto.

I biancocelesti fanno affidamento sulla loro formazione tipo, ovvero il 3-5-2. Immobile e Correa completeranno l’attacco con Luis Alberto che giocherà da collante tra centrocampo e fase offensiva.

Marusic e Radu saranno adattati come centrali con Acerbi a completare, Lazzari e Fares giocheranno come esterni.

Probabili formazioni di Roma-Lazio

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Come vedere Roma-Lazio in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Lazio

: Roma-Lazio Data : Sabato 15 Maggio 2021

: Sabato 15 Maggio 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (canale 209 di Sky)

: DAZN (canale 209 di Sky) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Paulo Fonseca e la Lazio di Simone Inzaghi, il 15 maggio 2021, alle ore 20:45, tramite l’app di DAZN, disponibile su tutte le piattaforme digitali, pc, smartphone, TIMVISION e tablet; oppure su DAZN1 visibile a tutti coloro che hanno un abbonamento Sky che comprende il pacchetto “Sport” e “Calcio” o attraverso l’abbonamento SkyQ-DAZN con il quale è possibile entrare nell’app di DAZN tramite il decoder.

La stracittadina sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console videoludica come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Roma-Lazio

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Roma-Lazio

Derby numero 191 nella capitale. La Roma ha vinto 71 volte, rispetto alle 54 affermazioni della Lazio.

L’andata della stracittadina si è conclusa con la vittoria della Lazio con un rotondo 3-0 con doppietta di Luis Alberto e gol di Immobile.

Doppio 1-1 lo scorso anno. In entrambe le partite la Roma non ha saputo sfruttare l’iniziale vantaggio (Kolarov all’andata, Dzeko al ritorno) ed è stata recuperata dalla Lazio (Luis Alberto e Immobile).

Il giallorosso Dino Da Costa è il giocatore che ha segnato più gol nel derby (12), ma viene contato anche un gol siglato in una partita non ufficiale. Francesco Totti è il giocatore con più gol segnati in campionato (11).

Per la Lazio è Silvio Piola il miglior marcatore nei derby con 7 gol.

