Dove vedere Roma-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 06-05-2023

Dove vedere Roma-Inter, match valevole per il 34° turno di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, sabato 6 aprile, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

La Roma di Josè Mourinho si appresta a ricevere la visita dell’Inter allo stadio Olimpico nel pomeriggio di sabato prossimo, i giallorossi sono reduci da un lungo periodo senza vittoria, l’ultima risale al 16 aprile nella gara casalinga contro l’Udinese, da lì in poi una sconfitta e due pareggi collezionati dagli uomini di Mou.

La Roma sabato si giocherà un bel pezzo di stagione, vista l’attuale classifica che vede i giallorossi fermi a 58 punti a due lunghezze dal quarto posto presieduto dalla stessa Inter.

In caso di ritorno al successo i giallorossi riscavalcherebbero di nuovo i nerazzurri, ritornando ad essere padroni del proprio destino, mentre in caso contrario la distanza di 5 punti dal piazzamento Champions con sole quattro gare restanti, diventerebbe del tutto insormontabile per i giallorossi.

Dall’altra parte l’Inter, che torna ancora una volta ad affermare la propria forza in campionato contro una piccola dopo lo 0-6 inflitto al Verona nel turno infrasettimanale, caratteristica che era mancata per larghi tratti del campionato alla rosa nerazzurra, la quale era stata protagonista di numerose disfatte proprio contro le squadre medio/piccole.

Adesso Inzaghi sembra aver ritrovato i capi della matassa e l’Inter è ritornata sui suoi binari originari, ritornando a macinare punti in campionato.

Contro la Roma, i nerazzurri si giocheranno un importantissimo match point per la rincorsa alla qualificazione in Champions League e, in caso di successo, l’Inter potrebbe arrivare in perfetto stato mentale alla gara tanto attesa di Champions League contro il Milan in programma mercoledì prossimo.

Dove vedere Roma-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Roma-Inter

Roma-Inter Data: 6 maggio

6 maggio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Dazn, Tim Vision, Sky Go

Roma-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

La partita Roma – Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Roma-Inter le ultimissime:

La Roma dovrà fare a meno degli infortunati El Sharaawy, Smalling e Kumbulla e dello squalificato Celik. Mou si affiderà al solito 3-4-2-1 con Bove e Matic in mezzo al campo. Mentre le corsie esterne saranno presedute da Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. Sulla trequarti resteranno da valutare le condizioni di Dybala, nel caso l’argentino non dovesse farcela, dal 1° pronto Solbakken ad affiancare Pellegrini, alle spalle di Abraham.

Nell’Inter mister Inzaghi ha potuto fare a meno dell’impiego di Bastoni, Barella, Darmian e Lukaku nella gara contro il Verona, molto probabilmente questi ultimi torneranno a presiedere il proprio posto nella gara dell’Olimpico. Ad affiancare il belga al centro dell’attacco dovrebbe esserci Lautaro Martinez, preferito al connazionale Correa.

Roma-Inter Probabili Formazioni:

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Solbakken, Abraham. All.Josè Mourinho.

INTER: Handanovic, Dumfries, De Marco, Acerbi, De Vrij, D’Ambrosio, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dzeko, Lautaro Martinez. All.Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli