Dove vedere Roma-Inter in diretta TV e streaming: orario e probabili formazioni (10-2-2024)

Il match tra Roma e Inter, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 10 Febbraio 2024 alle ore 18, sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

Reduce da un pesante filotto di tre successi consecutivi, la nuova Roma targata Daniele De Rossi vuole il grande botto contro l’Inter capolista.

Forti di un nuovo entusiasmo, i giallorossi per servire il colpo gobbo ai nerazzurri dovranno essere cinici in fase offensiva e attenti in quella difensiva. Doveroso infatti ricordare che la Roma affronterà la miglior difesa e il miglior attacco del campionato.

Versante Inter, gli uomini di Inzaghi dovranno essere bravi a esprimere il solito buon gioco che ha fin qui caratterizzato l’ottima stagione. Fondamentale sarà tenere la soglia dell’attenzione al massimo per tutti i 90 minuti.

Per entrambe le squadre in palio punti pesanti. Il successo potrebbe dare alla Roma un forte sprone mentale, inoltre, rappresenterebbe un forte avvicinamento alla zona Champions League. Per l’Inter, invece, una vittoria darebbe ulteriore serenità e metterebbe la ciliegina sulla torta a un periodo fatto di soli big match.

Dove vedere Roma-Inter in diretta TV e streaming:

Data: 10 febbraio

10 febbraio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: DAZN (APP e canale Sky)

DAZN (APP e canale Sky) Streaming: Dazn (APP e canale Sky)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Daniele De Rossi e l’Inter di Simone Inzaghi, il 10 Febbraio 2024, alle ore 18:00 in diretta Tv su DAZN e sul canale dedicato agli abbonati all’offerta Sky-DAZN, presente nell’emittente satellitare.

Per poter guardare la partita Roma-Inter in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma-Inter, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma-Inter, inoltre, sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account.

La telecronaca di Roma-Inter su DAZN è a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Roma-Inter, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Roma-Inter, le ultimissime

Difficile immaginare cambiamenti di formazione da parte dei due tecnici, pronti a riconfermare in toto la formazione scesa in campo nell’ultimo turno.

Per De Rossi c’è la riconferma di Rui Patricio tra i pali. Difesa a 4 con Karsdorp, Mancini, Llorente e Angelino. centrocampo a tre composto da Cristante, Pellegrini e Paredes in mediana. In avanti solito tridente con Dybala, Lukaku e El Shaarawy. Verso la panchina Bove. Ritorna tra i convocati Azmoun, rientrato dopo gli impegni in Coppa d’Asia.

Riconferma dell’ultima formazione anche per Inzaghi. In porta Sommer. Difesa a 3 con Bastoni, Acerbi e Pavard. Linea a 5 con Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella e Darmian. In avanti la ThuLa: Thuram e Lautaro. Out Frattesi, vittima di un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra.

Probabili formazioni di Roma-Inter

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi