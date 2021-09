Dove vedere Roma-CSKA Sofia in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 16-9-2021

Dove vedere Roma-CSKA Sofia, prima giornata del Gruppo C di Conference League, giovedì 16 Settembre 2021 alle 21:00. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su SKY.

5 su 5 il conto delle vittorie per la nuova Roma di Josè Mourinho che è pronta ad affrontare una nuova, inedita, sfida nella neonata UEFA Conference League.

I giallorossi sono in forma smagliante e hanno dimostrato cattiveria e agonismo in ogni impegno che ha visto protagonisti i capitolini che, ai nastri di partenza della competizione, non possono negare di voler fare più di un semplice pensiero sul raggiungimento di questa coppa.

Lo Special One, dopo aver tagliato il traguardo delle 1000 partite, ha voglia di un nuovo record e vincere questa competizione significherebbe essere l’unico allenatore ad aver vinto tutte le attuali maggiori competizioni europee istituite dalla UEFA.

Agosto e Settembre sono stati dei mesi, innegabilmente, dispendiosi per i giallorossi e per la prima volta, il portoghese potrebbe optare per un massiccio turn over che potrebbe coinvolgere anche Borja Mayoral.

Lo spagnolo sta vivendo una stagione in sordina ed è incredibile pensare che sia rapidamente passato dall’essere il capocannoniere della squadra, al diventare la terza punta designata.

Chi, invece, ha voglia di stupire è sicuramente El Shaarawy che ha già deciso il match contro il Sassuolo con uno splendido tiro a giro attestando che, nonostante l’immenso talento che i giallorossi hanno sulla trequarti, può meritare un posto da titolare.

La Conference League servirà, in primis, ai ragazzi che hanno fame di riscatto e che vogliono mettersi in mostra, ma sarà anche un banco di prova importante per capire il carattere “europeo” che Mourinho vorrà improntare alla sua rosa.

Nella bacheca giallorossa non c’è alcuna coppa europea e questa lacuna deve essere riempita.

Le ultime sulle formazioni di Roma-CSKA Sofia

Pesantissimo il gol di El Shaarawy contro il Sassuolo nell’ultima gara di campionato.

I giallorossi tornano ad affrontare l’impegno europeo in UEFA Conference League con un 4-2-3-1, probabilmente, condito da turnover.

Mourinho non rinuncia, però, a Rui Patricio e Ibanez, mentre i restanti 9 dovrebbero cambiare rispetto alla sfida contro il Sassuolo. La difesa verrà completata dal rientrante Chris Smalling che farà coppia al centro con Kumbulla, mentre Calafiori darà un turno di riposo a Vina.

A centrocampo fuori Cristante e Veretout, dentro Villar e Diawara mentre nella trequarti sussiste il ballottaggio tra Pellegrini, che potrebbe riposare, e Borja Mayoral, ancora alla ricerca della prima maglia da titolare della stagione.

Carles Perez ed El Shaarawy completeranno il trio dietro a Shomurodov.

Il CSKA Sofia, invece, risponde con una formazione speculare a quella giallorossa con Busatto tra i pali, Turitsov, Mattheji, Lam e Geferson in difesa, Muhar e Youga a fare da collante alla fase difensiva e quella offensiva, Yomov, Carey e Wildschut trequartisti e Caicedo unica punta.

Probabili formazioni di Roma-CSKA Sofia

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Villar; Carles Perez, Borja Mayoral, El Shaarawy; Shomurodov

CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto; Turitsov, Mattheji, Lam, Geferson; Muhar, Youga; Yomov, Carey, Wildschut; Caicedo

Come vedere Roma-CSKA Sofia in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Roma- CSKA Sofia

Roma- CSKA Sofia Data: 16 settembre 2021

16 settembre 2021 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra la Roma di Josè Mourinho e il CSKA Sofia di Stojco Mladenov, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Giovedì 16 Settembre 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-CSKA Sofia

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-CSKA Sofia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Migliori Bookmakers AAMS