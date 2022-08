Dove vedere Roma-Cremonese in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 22-8-2022

Dove vedere Roma-Cremonese, 2° Giornata di Serie A, Lunedì 22 Agosto 2022 alle 18:30. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Buona la prima per la Roma di Mourinho che arriva con grande entusiasmo al primo confronto stagionale che si disputerà in casa.

Lo Stadio Olimpico, molto probabilmente gremito per sostenere i propri beniamini, non vede l’ora di ospitare Dybala e compagni per la seconda giornata di Serie A contro la Cremonese.

La neopromossa si è comportata egregiamente contro la Fiorentina, sfiorando la possibilità di ottenere subito un punto in campionato a causa del fortuito lancio di Mandragora terminato in rete con grande complicità del portiere Radu.

La squadra di Alvini ha dimostrato di poter essere una spina nel fianco per le difese italiane, soprattutto per la grande velocità di Okereke e compagni.

La Roma, invece, ha ringraziato Bryan Cristante per il gol-vittoria contro la Salernitana, ma, nonostante il minimo scarto, può essere contenta per la prestazione generale dei propri uomini in rosa.

Contro la Cremonese, la Roma è chiamata a dare continuità di risultati al positivo inizio di stagione.

Partita : Roma-Cremonese

: Roma-Cremonese Data : Lunedì 22 Agosto 2022

: Lunedì 22 Agosto 2022 Orario : 18:30

: 18:30 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e la Cremonese di Massimiliano Alvini, il 22 Agosto 2022, alle ore 18:30 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma Cremonese in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma-Cremonese, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Cremonese

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Cremonese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Cremonese

La Roma di Josè Mourinho è pronta ad affrontare la prima sfida in casa del proprio campionato dopo aver battuto la Salernitana nella prima giornata.

Abraham sarà la punta centrale e dietro saranno confermati Dybala e Zaniolo.

Non ci dovrebbero essere troppe sorprese rispetto alla prima giornata di Serie A, con Matic probabile titolare al posto di Cristante.

Per il resto, la formazione resta immutata con la solita difesa a tre sostenuta anche dagli esterni Karsdorp e Spinazzola.

La Cremonese dopo la precedente sfida del Franchi, persa all’ultimo secondo, dovrebbe poter cambiare attaccante con Okereke che farà coppia con Daniel Ciofani.

Alvini sceglie il solito 3-5-2 con Bianchetti, Chiriches e Vasquez che giocheranno in difesa a sostegno della porta difesa da Radu.

Le probabili formazioni di Roma-Cremonese

ROMA (3-4-2-1) : Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Matic, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Zaniolo, Abraham. All: Mourinho.

CREMONESE (3-5-2): Radu, Bianchetti, Chiriches, Vasquez, Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Milanese, Quagliata, Ciofani, Okereke. All: Alvini.