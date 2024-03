Dove vedere Roma – Brighton in Diretta TV e Streaming Europa League 07-03-2024

Dove vedere Roma – Brighton, andata Ottavi di Finale di Europa League, giovedì 7 Marzo 2024 ore 18:45. Roma – Brighton sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Uno e in Diretta Streaming su DAZN, Sky Go e Now TV

La Roma di De Rossi dopo aver eliminato il Feyenoord ai rigori nello spareggio affronta gli inglesi del Brighton nell’andata degli Ottavi di Finale di Europa League.

La Roma con Daniele De Rossi in panchina ha cambiato rotta e viene da 6 vittorie su 7 partite giocate in campionato e dal passaggio del turno in Europa League contro il Feyenoord.

I giallorossi affrontano per la prima volta il Brighton che è arrivato per la prima volta nella sua storia ad un ottavo di finale di una competizione europea.

Il Brighton è allenato dall’italiano Roberto De Zerbi ed in Premier League occupa il 9° posto con 39 punti fatti in 27 Giornate.

Il Brighton arriva agli Ottavi di Finale dopo aver vinto il Gruppo B di Europa League davanti a Marsiglia, Ajax e AEK Atene.

C’è da dire che il Brighton non è in un buon momento e non vince in campionato dal 18 febbraio contro lo Sheffield, poi sono arrivati un pareggio, una sconfitta in FA Cup contro il Wolves ed il 3 a 0 contro il Fulham in Premier League sabato.

De Zerbi dovrà fare a meno di diversi titolari tra cui Mitoma, Joao Pedro, March e Milner.

La Roma di De Rossi dopo l’esonero di Mourinho è risalita dal 9° al 5° posto ed è a -4 dal Bologna che è quarto.

Un match che promette gol e spettacolo questa sera in una cornice dello Stadio Olimpico ancora una volta tutto esaurito con oltre 62.000 spettatori.

Finora i giallorossi hanno sempre vinto i due precedenti giocati contro club inglesi in Europa League e hanno eliminato il Fulham nel 2003 ed il Manchester United nel 2021.

Sarà possibile vedere il match di Europa League tra la Roma di Daniele De Rossi ed il Brighton di De Zerbi giovedì 7 Marzo 2024 alle ore 18:45 in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (Canale 252).

Sarà possibile vedere Roma – Brighton in Diretta Streaming su DAZN, Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

DAZN ha affidato la telecronaca di Roma – Brighton a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Su Sky invece ci sarà la telecronaca Massara affiancato dal commento tecnico di Marocchi. Inviati a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Probabili formazioni di Roma – Brighton:

De Rossi può schierare la formazione tipo a parte il lato destro della difesa dove sono indisponibili Karsdorp e Kristensen.

La Roma scenderà in campo con il solito 4-3-3 con Svilar in porta e davanti a lui Mancini e Ndicka centrali con Celik a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Pellegrini e Cristante. In attacco il tridente formato da Lukaku, Dybala e El Shaarawy.

De Zerbi dovrà fare a meno di diversi titolari tra cui Mitoma, Joao Pedro, March e Milner e al loro posto giocheranno Buonanotte ed Enciso a supporto dell’unica punta Ferguson.

Roberto De Zerbi schiera il suo Brighton con il 3-4-2-1 con Steele in porta e linea difensiva a 3 formata da Igor, Dunk e Van Hecke. A centrocampo ci sono Gilmour e Gross al centro con Lamptey a destra e Estupinan a sinistra. In attacco Ferguson punta centrale supportato da Buonanotte e Enciso.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Brighton (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson. All. De Zerbi.

Arbitro: Letexier (Fra)

Assistenti: Mugnier-Rahmouni

IV Ufficiale: Gaillouste

VAR: Brisard-Delajod