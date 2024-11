La partita Roma-Bologna si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, domenica 10 novembre alle ore 15:00. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn, mentre un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dove vedere Roma-Bologna in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 10-11-2024.

Juric arriva all’ultimo esame con la Roma, il tecnico croato infatti, dopo l’ennesimo insuccesso in Europa League contro l’Union Saint-Gilloise si gioca tutta la sua permanenza nella capitale nell’ultima gara prima della sosta contro il Bologna in casa. I giallorossi sono riusciti a vincere soltanto una delle ultime cinque gare di campionato, con altrettante tre sconfitte e due pareggi e con una situazione di classifica che recita 12° posto in classifica. Urge, dunque, un cambio di rotta sotto tutti i punti di vista se la Roma vorrà ancora ambire ad un piazzamento Champions dopo i tanti soldi spesi sul mercato in estate.

Dall’altra parte un Bologna reduce dall’ennesima delusione in Champions League contro il Monaco, il quale è riuscito ad espugnare il Dall’Ara nei minuti finali facendo scivolare il gruppo di Italiano al 31° posto del girone unico con 1 solo punti all’attivo e momentaneamente fuori da ogni discorso paly off. In campionato, invece, il Bologna continua il suo filotto di risultati utili consecutivi degli ultimi due mesi nell’arco dei quali sono arrivati 5 pareggi e 3 vittorie. Fin qui infatti, i bolognesi hanno perso soltanto con il Napoli capolista e per di più in trasferta, facendo del proprio stadio un proprio fortino di punti, la Roma è avvisata.

Dove vedere Roma-Bologna in diretta Tv e Streaming

Roma-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99 euro) oppure DAZN PLUS (59,99) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Roma-Bologna potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Roma-Bologna le ultimissime:

Nella Roma, Juric nonostante le contestazioni dei tifosi sceglierà di schierare in panchina ancora una volta Mats Hummels, al quale sarà preferito Ndika con Mancini e Angelino alle spalle di quest’ultimo. A centrocampo spazio alla coppia francesce Kone-Le Fee, con El Sharaarawy e Celik sugli esterni. Sulla trequarti Pellegrini affiancherà Dybala, entrambi alle spalle dell’unica punta, Dovbyk.

Italiano, invece, si affiderà alla vena realizzativa ritrovata da Riccardo Orsolini, autore di ben 3 reti nelle ultime 5 gare. Quest’ultimo comporrà l’attacco rossoblù insieme a Castro favorito su Dallinga a Ndoye e Odgaard. In mediana ci saranno ancora Freuler e Moro a dettare i tempi di giochi.

Roma-Bologna probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

