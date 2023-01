Quarti Coppa Italia dove seguire in diretta TV e streaming le partite che si giocheranno il 31 gennaio e 1 e 2 febbraio. Tutti i match saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Italia 1 e su Canale 5 ed in streaming sull’app MediasetPlay.

Dopo gli ottavi, si passa alla fase successiva della Coppa Italia: i quarti di finale. Tante sorprese nello scorso turno. Tra queste ci sono state sicuramente l’eliminazione del Milan contro il Torino ma soprattutto quella inaspettata del Napoli in casa contro la Cremonese. La squadra lombarda non ha ancora vinto in campionato ma in Coppa Italia sembra essere di tutt’altra pasta.

I granata affronteranno la Fiorentina che ha trionfato contro la Sampdoria mentre per la Cremonese ci sarà la Roma che ha vinto contro il Genoa. L’Inter, soffrendo contro un ottimo Parma, è riuscita a vincere e affronterà l’Atalanta che invece ha strapazzato per 5-2 lo Spezia. I quarti si concludono con il big match tra Juventus e Lazio con i bianconeri che hanno vinto contro il Monza e i biancocelesti con il Bologna.

Logo Coppa Italia

Quarti Coppa Italia, il calendario completo

Martedì 31 gennaio

Inter-Atalanta ore 21.00 (Canale 5)

Mercoledì 1 febbraio

Fiorentina-Torino ore 18.00 (Italia 1)

Roma-Cremonese ore 21.00 (Canale 5)

Giovedì 2 febbraio

Juventus-Lazio ore 21.00 (Canale 5)

Quarti Coppa Italia, dove seguirli

Per i prossimi tre anni , la Coppa Italia sarà una esclusiva Mediaset. Gli incontri saranno trasmessi in chiaro: quelli pomeridiani su Italia 1 mentre i match delle 21 saranno visibili su Canale 5. Gli ottavi potranno essere seguiti anche in streaming sul sito MediasetPlay o sull’app scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Quarti Coppa Italia, dove seguire Inter-Atalanta

Partita : Inter-Atalanta

: Inter-Atalanta Data : 31 gennaio

: 31 gennaio Orario : 21.00

: 21.00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

Inter-Atalanta, le ultimissime

3-5-2 per l’Inter. Onana tra i pali e la difesa con e la difesa con De Vrij, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, i centrali Asllani, Calhanoglu e Mkhitaryan mentre sulle fasce Dumfries e Dimarco. In attacco il solito duo formato da Lautaro Martinez e Dzeko.

L’Atalanta risponde con un 3-4-1-2. Davanti a Musso il terzetto difensivo con Toloi, Demiral e Palomino. Per il centrocampo bergamasco, Gasperini si affida a Hateboer, De Roon, Koopmeiners e Maehle. Sulla trequarti Pasalic a fare da torre a Lookman ed Hojlund.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni

INTER (3-5-2) Onana; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Asllani, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

ATALANTA (3-4-1-2) Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Lookman, Hojlund.

Quarti Coppa Italia, dove seguire Fiorentina-Torino

Partita : Fiorentina-Torino

: Fiorentina-Torino Data : 1 febbraio

: 1 febbraio Orario : 18.00

: 18.00 Diretta tv : Italia 1

: Italia 1 Streaming: MediasetPlay

Fiorentina-Torino, le ultimissime

Fiorentina con un 4-2-3-1. Terracciano tra i pali e la difesa con Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi. Per il centrocampo Viola, Duncan al fianco di Amrabat. Sulla trequarti, Ikoné, Bonaventura e Gonzalez faranno da torre all’unica punta Kouamé.

Il Torino risponde con un 3-4-2-1. Schuurs, Buongiorno e Rodriguez sarà il terzetto difensivo alle spalle di Milinkovic-Savic. In mediana Singo e Linetty al fianco di Ricci e Vojvoda. In attacco Vlasic e Miranchuk a fare da sponda a Sanabria.

Fiorentina-Torino, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Kouamé.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.

Quarti Coppa Italia, dove seguire Roma-Cremonese

Partita : Roma-Cremonese

: Roma-Cremonese Data : 1 febbraio

: 1 febbraio Orario : 21.00

: 21.00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

Roma-Cremonese, le ultimissime

La Roma scende in campo con un 3-4-2-1. In porta Rui Patricio e in difesa Mancini, Smalling ed Ibanez. Per il centrocampo, Zalewski e Cristante al fianco di Matic e Spinazzola. Per la trequarti, Dybala e Pellegrini dietro Abraham.

La Cremonese si presente all’Olimpico con un 3-5-2. Carnesecchi tra i pali e la difesa con Ferrari, Chiriches e Vasquez. Per il centrocampo, i centrali Benassi, Castagnetti e Meité mentre sulle corsie laterali Sernicola con Valeri. In avanti il duo formato da Dessers e Okereke.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Castagnetti, Meité, Valeri; Dessers, Okereke.

Quarti Coppa Italia, dove seguire Juventus-Lazio

Partita : Juventus-Lazio

: Juventus-Lazio Data : 2 febbraio

: 2 febbraio Orario : 21.00

: 21.00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

Juventus-Lazio, le ultimissime

3-5-2 per la Juventus. Szczesny tra i pali dietro la difesa con Danilo, Bremer ed Alex Sandro. Per il centrocampo, Chiesa, Fagioli e Locatelli assieme a Rabiot e Kostic. Per l’attacco bianconero, Allegri si affida a Di Maria e Milik.

La Lazio risponde con un 4-3-3. Provedel in porta e la difesa con i centrali Casale e Romagnoli mentre sulle corsie laterali Lazzari e Marusic. Per il centrocampo, Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. In attacco, Sarri risponde con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.