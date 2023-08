Dove vedere PSG-Inter in Diretta Streaming e Probabili Formazioni 01-08-2023

La partita si giocherà allo stadio “National Stadium” di Tokyo, martedì 1 agosto, alle ore 12:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

La tournee estiva in Giappone sta per giungere al termine, l’ultima gara tra PSG e Inter sarà appunto quella che chiuderà definitivamente il precampionato nipponico delle due squadre.

La partita tra le due compagini andrà in scena domani allo Stadio “National” di Tokyo alle ore 19:00, mentre in Italia saranno invece le 12:00 per il fuso orario che passa tra i due continenti.

Il PSG del nuovo tecnico Luis Enrique è ancora alla ricerca della prima vittoria nel continente asiatico, i parigini, infatti, non sono ancora riusciti a collezionare un successo dal loro arrivo in Giappone, fermandosi prima sullo 0-0 nella prima gara contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e poi uscendo sconfitti per ben 3-2 nella gara contro l’Osaka. Gli uomini del tecnico spagnolo avranno come obiettivo quello di chiudere la tournée nel migliore dei modi cercando il successo contro i nerazzurri. Della gara quasi sicuramente non farà parte Kylian Mbappè, la stella francese, infatti, è in rotta di collisione con il club parigino ed è stato già escluso nell’ultima gara nipponica contro i giapponesi.

Dall’altra parte l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dall’amaro pareggio collezionato contro l’Al Nassr qualche giorno fa. La gara contro i sauditi ha visto protagonisti i nuovi innesti nerazzurri, con l’azione del 1-1 portata avanti da Cuadrado che poi ha fornito a Frattesi l’assist del primo gol con la maglia interista.

I nerazzurri, però, sono ancora un cantiere aperto, tanti sono stati infatti, gli addii arrivati in questa sessione di calciomercato, da Brozovic a Dzeko, passando per Onana e Handanovic.

L’Inter sembra aver puntato tutto su profili giovani da plasmare nel tempo come Frattesi, Bisseck e Samardzic, ma resta ancora aperta la questione portiere ed attaccante. I nerazzurri sono ancora alla prese con il vuoto enorme nel roster dei portieri, attualmente Inzaghi ha potuto contare solamente su Stancovic e Di Gennaro per la tournée in Giappone.

Domani gli uomini di Inzaghi saranno chiamati ad un nuovo esame di livello per aggiungere ancor di più minuti nelle gambe ed avviarsi all’oramai prossimo inizio della nuova stagione di Serie A.

Dove vedere PSG-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: PSG-Inter

PSG-Inter Data: 1 agosto

1 agosto Orario: 12:00

12:00 Diretta Tv : Sky Sport Calcio, Sky Sport

: Sky Sport Calcio, Sky Sport Streaming: Dazn, Tim Vision e Now Tv

PSG-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo. La partita non verrà, invece, trasmessa da nessuna emittente in chiaro.

Lo streaming del match oltre che su Dazn potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 si poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita PSG-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

PSG-Inter le ultimissime:

Il PSG, orfano di Mbappè, punterà ancora una volta sul 4-3-3 proposto da Luis Enrique e ad avere le chiavi dell’attacco saranno Neymar, Asensio e Ekitike. A centrocampo spazio ancora al nuovo arrivato Ugarte, assistito da Vitinha e Emery. In difesa i sicuri del posto saranno Skriniar, Marquinhos e Hakimi, mentre resta vivo il ballottaggio sull’out di sinistra con Bernat leggermente favorito su Kurzawa. In porta confermatissimo Donnarumma.



Tra le fila interiste, invece, Inazghi potrebbe decidere di dare più spazio a coloro che sono subentrati dalla panchina nella gara contro l’Al Nassr. In porta potrebbe partire Di Gennaro. Mentre in difesa dovrebbero ritornare titolari Acerbi e Darmian. Sugli esteri Cuadrado e Dimarco scalpitano per partire dall’inizio, mentre a centrocampo Asllani potrebbe far rifiatare Calhanoglu. Davanti confermati invece, Lautaro e Thuram, che iniziano a conoscersi sempre di più.

PSG-Inter Probabili Formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Bernat, Vitinha, Emery, Ugarte, Neymar, Ekitike, Asensio. All. Luis Enrique.

Inter (3-5-2): Di Gennaro, Darmian, Acerbi, Bastoni, Cuadrado, Frattesi, Barella, Asllani, Dimarco, Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi.