La partita Portogallo-Francia si giocherà allo stadio “Volksparkstadion” di Amburgo, venerdì 5 luglio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai 1, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Portogallo-Francia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 5-07-2024-

Il Portogallo ha avuto accesso ai quarti di finale grazie alla vittoria arrivata sui calci di rigore contro la Slovenia, match in cui Cristiano Ronaldo non è stato il protagonista principale a causa del rigore sbagliato nei supplementari che ha prolungato l’agonia portoghese fino ai tiri dal discetto. Lo è stato, invece, in maniera indiscussa l’estremo difensore Diogo Costa, il quale è stato capace di sventare 3 rigori su 3 calciati dalla compagine slovena, regalano ai propri compagni la qualificazione alla fase successiva. Ci sarà sicuramente una gran voglia in Cristiano Ronaldo di voler tornare protagonista in positivo con la maglia della propria nazionale e quale occasione migliore se non un quarto di finale contro la Francia.

La Francia, invece, approda ai quarti con un altro colpo di fortuna, ovvero il secondo autogol a favore in questo Europeo come quello di Vertonghen che ha decretato la disfatta del Belgio e di conseguenza il successo francese nella sfida degli ottavi. Resta comunque più di una perplessità sulla rosa allenata da Deschamps, proprio perché nonostante quest’ultimo possa attingere da un panorama attaccanti da far invidia a qualsiasi nazionale come Mbappè, Giroud, Dembelè, Griezmann e tanti altri, i transalpini ancora non sono riusciti a siglare un gol frutto della propria manovra. Se la Francia vorrà passare alla fase successiva, stavolta non potrà più affidarsi alla sorte, ma dovrà iniziare a raccogliere qualcosa di concreto dal proprio gioco.

Dove vedere Portogallo-Francia in diretta Tv e Streaming

Partita : Portogallo-Francia

: Portogallo-Francia Data: 5 luglio

5 luglio Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky Sport e Rai 1

: Sky Sport e Rai 1 Streaming: Now Tv, Rai Play e SkyGo

Portogallo-Francia sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Portogallo-Francia potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Portogallo-Francia le ultimissime:

Roberto Martinez ripartirà dal suo 4-3-3, dove al centro dell’attacco si riposizionerà come suo solito Cristiano Ronaldo, il quale è ancora alla ricerca della sua prima rete in questa competizione. La leggenda portoghese sarà affiancata da Leao e Bernardo Silva sulle fasce, mentre a centrocampo a dettare i temi ci sarà ancora Palhinha, con Vitinha e B.Frenandes mezzali. In retroguardia Pepe e Dias saranno le dighe centrali con Cancelo e Mendes agenti terzini. In porta inamovibile Costa.

Dall’altra parte Deschamps potrebbe optare per un modulo a specchio dopo i pochi riscontri positivi del 4-3-1-2. In questo caso Griezmann passerebbe da fare il trequartista all’esterno destro largo nel tridente con Mbappè centrale e Dembelè dalla parte opposta, con Thuram che potrebbe partire dalla panchina. I tre di centrocampo saranno Kantè agente centralmente con la coppia madrilena Tchuameni-Camavinga ai propri lati.

Portogallo-Francia Probabili Formazioni:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. Ct. Martinez.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Mbappé, Griezmann. Ct. Deschamps.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.