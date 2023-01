Ottavi Coppa Italia dove vederli in TV e diretta Streaming: orari e formazioni 10-11-12-17-19/1/2023

Ottavi Coppa Italia dove seguire in diretta TV e streaming le partite che si giocheranno il 10-11-12-17 e 19 gennaio. Tutti i match saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Italia 1 e su Canale 5 ed in streaming sull’app MediasetPlay.

Dopo il campionato, riprende anche la Coppa Italia con le consuete partite degli ottavi che si disputano , come ogni anno, a gennaio. Le partite si giocheranno tra il 10 ed il 19 gennaio ed il format è sempre lo stesso. Anche nella settantaseiesima edizione, quindi, agli ottavi di finali arriveranno le big che avranno il vantaggio di giocare in casa le partite.

Gli ottavi di finale sono tutti a gara secca e, dai sedicesimi che sono disputati ad ottobre, sono uscite fuori le avversarie di Inter, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Juventus. Andiamo a vedere il calendario completo.

Ottavi Coppa Italia, il calendario completo

Martedì 10 gennaio

Inter-Parma ore 21.00

Mercoledì 11 gennaio

Milan-Torino ore 21.00

Giovedì 12 gennaio

Fiorentina-Sampdoria ore 18.00

Roma-Genoa ore 21.00

Martedì 17 gennaio

Napoli-Cremonese ore 21.00

Giovedì 19 febbraio

Atalanta-Spezia ore 15.00

Lazio-Bologna ore 18.00

Juventus-Monza ore 21.00

Ottavi Coppa Italia, dove seguirli in diretta TV e streaming

Per i prossimi tre anni , la Coppa Italia sarà una esclusiva Mediaset. Gli incontri saranno trasmessi in chiaro: quelli pomeridiani su Italia 1 mentre i match delle 21 saranno visibili su Canale 5. Gli ottavi potranno essere seguiti anche in streaming sul sito MediasetPlay o sull’app scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Ottavi Coppa Italia, dove vedere Inter-Parma in diretta TV e streaming

Partita : Inter-Parma

: Inter-Parma Data : 10 gennaio

: 10 gennaio Orario : 21.00

: 21.00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

Inter-Parma, le ultimissime

Solito 3-5-2 per l’Inter. In porta potrebbe ritornare Handanovic mentre a difesa Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Dumfries, Barella e Calhanoglu assieme a Mkhitaryan e Dimarco. In attacco il duo formato da Dzeko e Lukaku.

Il Parma si presenta a San Siro con un 4-3-3. Davanti a Chichizola la difesa formata da Oosterwolde, Delprato, Osorio e Valenti. Per la mediana, i crociati si affidano a Sohm, Bernabé e Juric. In attacco Man e Tutino a supporto di Vazquez.

Probabili formazioni Inter-Parma

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Sohm, Bernabé, Juric; Man, Vazquez, Tutino.

Ottavi Coppa Italia, dove vedere Milan-Torino in diretta TV e streaming

Partita : Milan-Torino

: Milan-Torino Data : 11 gennaio

: 11 gennaio Orario : 21.00

: 21.00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

Milan-Torino, le ultimissime

4-2-3-1 per il Milan. Maignan ancora ai box e quindi a porta dovrebbe continuare ad esserci Tatarusanu. In difesa i centrali Kalulu e Tomori mentre sulle fasce Calabria con Theo Hernandez. Centrocampo a due per Pioli con Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Saelemaekers, Diaz e Leao dietro Giroud.

Nel 3-4-2-1 del Torino, Milinkovic Savic V in porta e il terzetto difensivo formato da Djidji, Schuurs e Rodriguez. In mediana Lazaro, Lukic, Ricci e Vojvoda. Per l’attacco Miranchuk e Vlasic faranno da supporto alla punta Sanabria.

Probabili formazioni Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Ottavi Coppa Italia, dove vedere Fiorentina-Sampdoria in diretta TV e streaming

Partita : Fiorentina-Sampdoria

: Fiorentina-Sampdoria Data : 12 gennaio

: 12 gennaio Orario : 18.00

: 18.00 Diretta tv : Italia 1

: Italia 1 Streaming: MediasetPlay

Fiorentina-Sampdoria, le ultimissime

La Fiorentina entra in scena con il suo 4-2-3-1 con Terracciano e la difesa formata da Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. Per la mediana Bonaventura e Amrabat mentre per la trequarti Ikonè, Barak e Kouamè dietro Jovic.

3-5-2 per la Samp. Davanti ad Audero la difesa con Bereszysnki, Nuytick e Amione. Per il centrocampo i centrali Rincon, Villar e Verre mentre sulle fasce spazio a Leris ed Augello. In avanti il solito duo formato da Lammers e Gabbiadini.

Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat; Ikonè, Barak, Kouamè; Jovic.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszysnki, Nuytick, Amione; Leris, Rincon, Villar, Verre, Augello; Lammers, Gabbiadini.

Ottavi Coppa Italia, dove vedere Roma-Genoa in diretta TV e streaming

Partita : Roma-Genoa

: Roma-Genoa Data : 12 gennaio

: 12 gennaio Orario : 21.00

: 21.00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

Roma-Genoa, le ultimissime

3-4-2-1 per la Roma. Davanti a Rui Patricio la difesa con Mancini, Smalling ed Ibanez. In mediana Celik, Pellegrini, Cristante e Spinazzola. Sulla trequarti Dybala a supporto di Zaniolo dietro l’unica punta Abraham.

Il Genoa risponde con un 4-3-3. A difendere i pali ci sarà Martinez e davanti a lui la difesa con Hefti, Dragusin, Bani e Sabelli. Per il centrocampo l’ex della partita Strootman con Frendrup e Jagiello. Gilardino in attacco si affida al tridente formato da Aramu, Gudmundsson e Puscas.

Probabili formazioni Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

GENOA (4-3-3): Martinez, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli, Strootman, Frendrup, Jagiello, Aramu, Gudmundsson, Puscas.

Ottavi Coppa Italia, dove vedere Napoli-Cremonese in diretta TV e streaming

Partita : Napoli-Cremonese

: Napoli-Cremonese Data : 17 gennaio

: 17 gennaio Orario : 21.00

: 21.00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

Napoli-Cremonese, le ultimissime

4-3-3 per il Napoli. Meret tra i pali e la difesa potrebbe vedere un turnover con Ostigard al fianco di Rrahmani e sulle fasce Di Lorenzo con Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Per l’attacco, Politano e Kvaratskhelia dietro Osimhen.

4-3-2-1 per la Cremonese. Carnesecchi a porta e la difesa con Serincola, Ferrari, Locoshvili e Valeri. Per il centrocampo Castagnetti, Pickel e Meitè. Sulla trequarti, Bonaiuto e Okereke dietro l’unica punta Dessers.

Probabili formazioni Napoli-Cremonese

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CREMONESE (4-3-2-1): Carnesecchi; Serincola, Ferrari, Locoshvili, Valeri; Castagnetti, Pickel, Meitè; Bonaiuto, Okereke; Dessers.

Ottavi Coppa Italia, dove vedere Atalanta-Spezia in diretta TV e streaming

Partita : Atalanta-Spezia

: Atalanta-Spezia Data : 19 gennaio

: 19 gennaio Orario : 15.00

: 15.00 Diretta tv : Italia 1

: Italia 1 Streaming: MediasetPlay

Atalanta-Spezia, le ultimissime

3-4-2-1 per l’Atalanta. Sportiello tra i pali e la difesa con Toloi, Palomino e Scalvini. A centrocampo Maehle e De Roon con Koopmeiners e Soppy. Sulla trequarti Ederson e Lookman alle spalle di Zapata.

Lo Spezia risponde con un 3-5-2. Zoet a porta e la difesa formata da Nikolau, Kiwior e Ampadu. A centrocampo i centrali Agudelo, Bourabia e Bastoni S mentre sulle corsie laterali Moutinho con Holm. In attacco, Nzola al fianco di Gyasi.

Probabili formazioni Atalanta-Spezia

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Zapata.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Nikolau, Kiwior, Ampadu; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni S., Moutinho; Nzola, Gyasi.

Ottavi Coppa Italia, dove vedere Lazio-Bologna in diretta TV e streaming

Partita : Lazio-Bologna

: Lazio-Bologna Data : 19 gennaio

: 19 gennaio Orario : 18.00

: 18.00 Diretta tv : Italia 1

: Italia 1 Streaming: MediasetPlay

Lazio-Bologna, le ultimissime

4-3-3 per la Lazio. Davanti a Provedel la difesa formata dai centrali Casale e Romagnoli mentre sulle fasce Lazzari e Marusic. A centrocampo, il terzetto formato da Milinkovic Savic, Cataldi e Vecino. Per l’attacco Felipe Anderson al fianco di Immobile e Zaccagni.

Il Bologna risponde con un 4-2-3-1. Skorupski a porta e la difesa con Posch e Lucumì assieme a Soumaoro e Lykogiannis. Per la mediana, Medel e Schouten. Sulla trequarti, Ferguson, Dominguez e Orsolini dietro Arnautovic.

Probabili formazioni Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Lykogiannis; Medel, Schouten; Ferguson, Dominguez, Orsolini; Arnautovic.

Ottavi Coppa Italia, dove vedere Juventus-Monza in diretta TV e streaming

Partita : Juventus-Monza

: Juventus-Monza Data : 19 gennaio

: 19 gennaio Orario : 21.00

: 21.00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

Juventus-Monza, le ultimissime

La Juventus entra in campo con un 3-5-2. Davanti a Szczesny la difesa con Danilo, Bremer ed Alex Sandro. Per il centrocampo, Fagioli, Locatelli e Rabiot come centrali e sulle fasce McKennie e Kostic. In attacco Milik e Kean.

3-4-2-1 per il Monza. Di Gregorio tra i pali e la difesa con Marlon, Marì ed Izzo. Per la mediana, Ciurria, Pessina, Colpani e Carlos Augusto. Sulla trequarti, Caprari e Ranocchia dietro l’unica punta Petagna.

Probabili formazioni Juventus-Monza

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Colpani, Carlos Augusto; Caprari, Ranocchia; Petagna.