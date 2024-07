La partita Olanda-Turchia si giocherà allo stadio “Olympiastadion” di Berlino, sabato 6 luglio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai 1, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Olanda-Turchia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 6-07-2024.

Sabato 6 luglio andrà in scena il quarto ed ultimo match dei quarti di finale degli Europei dove si sfideranno Olanda e Turchia, alla ricerca dell’obiettivo semifinale.

L’Olanda supera più che agevolmente il test contro la Romania con un netto 0-3 firmato Gakpo e doppio Malen ed approda alla fase successiva degli Europei, dove ad attenderla ci sarà la Turchia. Gli uomini di Koeman sono usciti sconfitti fin qui soltanto nella gara dei gironi contro l’Austria, ma hanno anche saputo affrontare la gara contro la Francia dalla quale sono riusciti ad uscire indenni. Nonostante siano approdati agli ottavi soltanto grazie alla classifica delle migliori terze, l’Olanda punta a non volersi fermane allo step dei quarti e continua a sognare una semifinale contro la vincitrice dell’altro match tra Inghilterra e Svizzera.

Dall’altra parte la favola turca di Vincenzo Montella, l’allenatore italiano infatti, dopo aver superato il proprio girone ed essere approdato agli ottavi dove ha spazzato via l’Austria per 1-2, ha messo nel mirino la fase successiva del torneo e punta ad un nuovo successo contro gli olandesi. La Turchia recupererà il suo capitano Hakan Calhanoglu, ma dovrà fare a meno degli squalificati Yuksek, Kokcu e Demiral, quest’ultimo autore della doppietta contro l’Austria che è valsa un pass per i quarti.

Dove vedere Olanda-Turchia in diretta Tv e Streaming

Olanda-Turchia sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Olanda-Turchia potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Olanda-Turchia le ultimissime:

Koeman confermerà l’oramai classico assetto del 4-3-3 dove a comporre il tridente offensivo lì davanti ci saranno Depay falso nove con Gakpo e Bergwijn sulle corsie esterne. A centrocampo a ridosso degli attaccanti agirà la stella degli Oragne, Xaxi Simons con Reijnders e Schouten a supporto. In difesa, invece, Van Dijk e De Vrij cercheranno di farla da padrona centralmente con Dumfries e Akè agenti terzini.

Dall’altra parte Montella, come detto, non potrà contare sul suo mastino in difesa, Demiral, al suo posto potrebbe essere scelto Ferdi affiancato da Bardakci al centro e con Muldur e Kadioglu laterali. In mediana Ayhan sarà accompagnato da Yokuslu, mentre sulla trequarti capitan Calhanoglu si riposizionerà al centro con Guler a sinistra e Yildiz a destra. Davanti unica punta di peso, Yilmaz.

Olanda-Turchia Probabili Formazioni:

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Ferdi, Bardakci, Kadioglu; Yokuslu, Ayhan; Yildiz, Calhanoglu, Guler; Yilmaz. Ct. Montella.

