Napoli Verona, dove vedere il match valido per la 30ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 15 aprile alle 18:00 al Maradona. Napoli– Verona sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Napoli Verona– In attesa della sfida di ritorno ai quarti di finale dove il Napoli cerca di rimontare la sconfitta con il Milan in Champions League, si riparte col campionato. Gli azzurri sono sempre più vicini al tricolore e servono solamente quattro vittorie per poter coronare il sogno scudetto tanto agognato. Al Maradona arriva un Verona che sembra aver ritrovato la giusta direzione, dopo un periodo difficile.

Gli scaligeri, infatti, hanno avuto una botta di orgoglio vincendo in rimonta, e all’ultimo minuto, contro il Sassuolo per 2-1. Attualmente la squadra allenata da Marco Zaffaroni è terz’ultima a -4 dalla salvezza e cerca di poter risalire subito la china. Di fronte ha un Napoli davvero ferito dalle fatiche europee in una serata totalmente da dimenticare: oltre la sconfitta, anche l’espulsione di Anguissa e l’indisponibilità di Kim.

Un Napoli che potrebbe fare turnover in vista della sfida importantissima di martedì. Gli uomini di Luciano Spalletti, in questo campionato, hanno esordito proprio contro il Verona. Al Bentegodi c’è stato l’arrembaggio azzurro che ha sconfitto i padroni di casa per 5-2. A segnare sono stati: Lasagna ed Henry per i padroni di casa e Kvaratskhelia, Osimhen Zielinski, Lobotka e Politano per gli ospiti.

Napoli Verona, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Verona

Napoli-Verona Data: 15 aprile

15 aprile Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Verona, match della 30ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Verona in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Verona è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Verona, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Verona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Verona, le ultimissime

Solito 4-3-3 per il Napoli. Davanti a Meret ci sarà un posto per Kim, che salterà il match di ritorno col Milan in quanto diffidato, al fianco di Rrahmani. Sulle fasce uno dei migliori della serata di San Siro, Di Lorenzo e spazio anche per Olivera. A centrocampo Anguissa sarà titolare, dopo l’espulsione, al fianco di Lobotka ed Elmas favorito di Zielienski. In attacco, ancora indisponibile Osimhen che Spalletti spera di recuperare per martedì, in avanti ci saranno Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Il Verona risponde con un 3-4-2-1. Montipò tra i pali ed il tridente difensivo formato da Dawidowicz, Hien e Ceccherini. In mediana come centrali il giovane Terracciano con Tameze mentre sulle corsie laterali Faraoni e Doig. Sulla trequarti Duda al fianco di Ngong dietro le spalle dell’unica punta Gaich, eroe della vittorie contro il Sassuolo.

Napoli Verona, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Terracciano, Tameze, Doig; Duda, Ngonge; Gaich.