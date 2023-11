Dove vedere Napoli-Union Berlino in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 8/11/2023

Dove vedere Napoli-Union Berlino, partita valevole per la 4° Giornata di Champions League. Il match si giocherà martedì 8 novembre alle 18:45. La partita sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Il Napoli ritorna in Champions League, dopo la vittoria di sabato nel derby contro la Salernitana. Gli azzurri ospiteranno un Union Berlino che continua a stare in una crisi che sembra interminabile. Terzultimo posto per in campionato ed ultimo posto a 0 punti nel girone C. Tuttavia, nel match della scorsa giornata l’Union si è dimostrato un avversario tenibile.

Il gol di Raspadori ha risolto una partita che fino a quel momento stava diventando davvero difficile. Il Napoli, però, deve poter contare sul fattore campo per il passaggio del turno. I tre punti sono fondamentali, anche perché alla prossima c’è la trasferta complessa al Bernabeu contro il Real Madrid che sembra valere già molto.

Dove vedere Napoli-Union Berlino in diretta TV

Partita: Napoli-Union Berlino

Napoli-Union Berlino Data: 8 novembre

8 novembre Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky , Canale 5

, Streaming: SKY GO

Napoli Union Berlino, sarà trasmesso in esclusiva su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. I canali sono Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252).

Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet. Non è prevista, dunque, la trasmissione in chiaro su Canale 5.

Dove ascoltare la radiocronaca di Union Berlino-Napoli

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Union Berlino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Union Berlino-Napoli, le ultimissime

Napoli col solito 4-3-3. Davanti a Meret, si rivede in difesa Natan, squalificato in campionato, al fianco di Rrahmani mentre sulle fasce Mario Rui favorito a Olivera con Di Lorenzo sulla corsia opposta. Centrocampo a tre con i soliti Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, Politano in coppia con Raspadori e Kvaratskhelia.

Fischer si affida sempre al suo 3-5-2. Diogo Leite, Knoche e Bonucci difenderanno la porta occupata da Ronnow. Per il centrocampo, i centrali Aaronson, Khedira e Haberer mentre sulle fasce Trimmel e Gosens. In avanti, il duo formato da Becker e Fofana.

Union Berlino-Napoli, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana.