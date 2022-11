Napoli Udinese, dove vedere il match valido per la 15ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 12 novembre alle 15:00 al Maradona. Napoli – Udinese sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Ultima giornata di campionato per il Napoli prima della lunga sosta invernale per i Mondiali. Dopo la vittoria sofferta ma decisiva contro l’Empoli, i partenopei giocheranno di nuovo in casa, questa volta contro l’Udinese. Luciano Spalletti vuole lo stesso atteggiamento della partita di martedì dove gli azzurri hanno subito ma sono riusciti a vincere con le reti di Hirving Lozano e Piotr Zieliński.

Dopo una partenza sprint con ben sei vittorie consecutive, l’Udinese di Andrea Sottil ha abbassato il proprio rendimento. Cinque pareggi, di cui l’ultimo contro lo Spezia, e la sconfitta contro il Torino sono gli ultimi risultati dei friulani che attualmente sono all’ottavo posto dopo aver toccato, seppur per poche giornate, le posizioni alte.

Napoli Udinese, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Udinese

Napoli-Udinese Data: 12 novembre

12 novembre Orario: 15:00

15:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Udinese, match della 15ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Udinese in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Udinese è a cura di Stefano Borghi affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Udinese, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Udinese, le ultimissime

4-2-3-1 per il Napoli. Davanti a Meret la difesa con Kim e Juan Jesus mentre sulle fasce Di Lorenzo con Mario Rui. A centrocampo potrebbero esserci Ndombele assieme a Lobotka e Zieliński. In attacco Kvaratskhelia non dovrebbe partire dal primo minuto. Opportunità per Politano e Raspadori assieme a Osimhen.

L’Udinese risponde con un 3-5-2. Silvestri tra i pali e nel reparto difensivo Perez, Bjol ed Ebosse. Per la mediana i centrali Samardzic, Walace e Makengo mentre sulle fasce Pereyra con Udogie. In attacco il duo formato da Beto e Deulofeu.

Napoli Udinese, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Raspadori.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bjol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Napoli Udinese, precedenti e statistiche

Sono ottanta le partite giocate tra Napoli e Udinese: trentaquattro le vittorie degli azzurri, diciassette quelle dei friulani e ventinove i pareggi. L’ultimo precedente dello scorso anno finì 2-1 con la rete di Delofeu del momentaneo vantaggio dei bianconeri e poi la doppietta di Osimhen per gli azzurri.