Dove vedere Napoli-Sassuolo in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 27-08-2023

Dove vedere Napoli-Sassuolo, partita valevole per la 2° Giornata di Serie A. Il match si giocherà domenica 27 Agosto 2023 alle 20:45. La partita sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Dopo aver vinto all’esordio contro il Frosinone, i campioni d’Italia del Napoli si preparano per la prima partita al Maradona. L’avversario è il Sassuolo di Alessio Dionisi che nella prima giornata ha perso il suo esordio contro l’Atalanta per 2-0 con le reti di De Ketelaere e Zortea, dopo una partita molto combattuta da ambo le parti.

Qualche delusione per gli azzurri, però, è arrivata dal mercato. Clamorosamente Gabri Veiga, obbiettivo dichiarato del Napoli, ha scelto l’Arabia. Per il calciatore del Celta Vigo era tutto fatto ed era pronto per approdare in Italia, eppure c’è stato qualche intoppo. Un cambio di trattativa ha portato a scegliere l’Ah Ahli dove il calciatore ha scelto di guadagnare molti più soldi.

Il ventunenne, dunque, è un obbiettivo sfumato dopo tanti mesi di trattativi che sono andati vanificati. Adesso il Napoli dovrà virare verso altri obbiettivi ma non sarà facile visto che mancano poco più di una settimana alla fine del calciomercato. Intanto, il Napoli pensa alla partita contro i nero verdi.

Nell’ultimo precedente, a vincere furono i partenopei per 4-0 con un gol di Kvara e una tripletta di Osimhen.

Dove vedere Napoli-Sassuolo in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Sassuolo

Napoli-Sassuolo Data: 27agosto

27agosto Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Sassuolo, match della 2ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Sassuolo in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Sassuolo è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Sassuolo

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Sassuolo in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli-Sassuolo, le ultimissime

Il Napoli col solito 4-3-3. Davanti a Meret la difesa potrebbe vedere ancora Rrahmani al fianco di Juan Jesus mentre sulle fasce spazio a Di Lorenzo e a Olivera. A centrocampo Anguissa dal primo minuto con Lobotka e Zielinski. In attacco, il tridente formato da Politano e Osimhen e potrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Kvaratskhelia.

Modulo speculare per Dionisi. Con Cragno in porta, la quartetto difensivo prevede Pedersen ed Erlic con Viti e Vina. Nella mediana spazio dal primo minuto per Boloca, Maxime Lopez e Henrique. Per l’attacco Bajrami, Pinamonti e Laurienté.

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-3-3): Cragno; Pedersen, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Maxime Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté.