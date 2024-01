Dove vedere Napoli-Salernitana in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 13-01-2024

La partita si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli, sabato 13 gennaio alle ore 15:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Napoli-Salernitana

Non ci sono più attenuanti per il Napoli di mister Mazzarri che deve assolutamente cercare di ritrovarsi sia dal punto di vista mentale che fisico. Il vortice negativo di risultati continua a tener prigionieri gli azzurri, i quali sono, infatti, reduci da un’ennesima sconfitta incassata con largo svantaggio, quella contro il Torino per 3-0. Nella gara contro i granata i problemi della formazione partenopea sono risaltati agli occhi di tutti, pochissima pressione, poche idee e squilibrio tra i reparti sono state le caratteristiche che fin qui stanno attanagliando gli uomini di Mazzarri, che dopo più di un mese sulla panchina degli azzurri non è ancora riuscito a dare un’identità propria alla rosa. Un ulteriore mancato successo anche nel prossimo derby campano contro la Salernitana potrebbe mettere in discussione anche la permanenza di Mazzarri sulla panchina azzurra, il che getterebbe ancora di più ombre sul destino del Napoli in questa stagione di Serie A.

Dall’altra parte una Salernitana in netto miglioramento dal punto di vista di prestazioni offerte in campionato, ma lo stesso non si può dire in ottica risultati ottenuti. I granada sono, infatti, ancora sul fondo della classifica dopo l’ultima sconfitta casalinga arrivata contro la Juventus nei minuti finali. Inzaghi si augura di poter iniziare questo girone di ritorno con una nuova marcia e di poter smuovere in maniera significativa la propria classifica. Nel prossimo derby contro il Napoli la Salernitana cercherà di riproporre le stesse prestazioni offerte nelle ultime due contro Juve e Verona e di approfittare del momento ombra del Napoli per riportare a casa un derby campano che manca a Salerno da più di 22 anni.

Dove vedere Napoli-Salernitana in Diretta Tv e Streaming

Napoli-Salernitana sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Napoli-Salernitana potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Napoli Salernitana le ultimissime:

Sarà ancora 4-3-3 per Walter Mazzarri che, a causa degli infortuni di Olivera e Natan e alla squalifica di Mazzocchi, si affiderà in difesa ancora a Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce, mentre i centrali saranno Juan Jesus e Rrhamani. A centrocampo Lobotka sarrà affiancato da Cajuste, mentre restano ancora in ballottaggio per una maglia da titolare Zielinski e Gaetano. Davanti potrebbe esser la volta buona per vedere Simeone al centro dell’attacco, con Kvara e Politano ai propri lati.

Dall’altra parte Inzaghi ritrova Ochoa in porta, mentre in difesa ci saranno Fazio, Gyomber e Daniliuc. Corsie laterali affidate, invece, a Sambia sulla destra e Bradaric dalla parte opposta. Davanti si candida ad una nuova partenza dal 1’ Simy, sostenuto da Tchaouna e Candreva.

Napoli-Salernitana probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Martegani, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy. All. F. Inzaghi.